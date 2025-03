Υεμένη: 31 νεκροί από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά των Χούθι – «Ο χρόνος σας τελείωσε» λέει ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το Σάββατο (16.03.2025) αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 31 νεκρούς και 101 τραυματίες σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της ισλαμιστικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, σε μια ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε εικόνες από μαχητικά που απογειώνονται σε ένα αεροπλανοφόρο και μια βόμβα που καταστρέφει ένα κτίριο στην Υεμένη.

«Στις 15 Μαρτίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ξεκίνησε μια σειρά επιχειρήσεων που αποτελούνταν από χτυπήματα ακριβείας εναντίον στόχων Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη την Υεμένη για να υπερασπιστούν τα αμερικανικά συμφέροντα, να αποτρέψουν τους εχθρούς και να αποκαταστήσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας», έγραψαν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε επίσης στο Truth Social για να ανακοινώσει τη στρατιωτική επιχείρηση κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη και να προειδοποιήσει το Ιράν να διακόψει τις σχέσεις με την οργάνωση.

Έγραψε: «Σήμερα, διέταξα τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινήσει αποφασιστική και ισχυρή στρατιωτική δράση κατά των τρομοκρατών Χούθι στην Υεμένη. Διεξήγαγαν μια αδυσώπητη εκστρατεία πειρατείας, βίας και τρομοκρατίας εναντίον αμερικανικών και άλλων πλοίων, αεροσκαφών και drones».

Απευθυνόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ είπε: «Η υποστήριξη στους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει άμεσα! Μην απειλείτε τον Αμερικανικό λαό, τον πρόεδρό του, ο οποίος έχει λάβει μία από τις μεγαλύτερες εντολές στην προεδρική ιστορία, ή τις παγκόσμιες ναυτιλιακές λωρίδες. Αν το κάνετε, προσοχή, γιατί η Αμερική θα σας κάνει να λογοδοτήσετε πλήρως και, δεν θα είμαστε επιεικείς με αυτό!».

Today, I have ordered the United States Military to launch decisive and powerful Military action against the Houthi terrorists in Yemen. They have waged an unrelenting campaign of piracy, violence, and terrorism against American, and other, ships, aircraft, and drones.



Joe…