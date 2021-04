Κάτω από τα βουνά της Ταέζ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Υεμένης, μιας χώρας που σπαράσσεται από τον πόλεμο, δεκάδες φρέσκοι τάφοι περιμένουν να γεμίσουν με νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό. Στο νεκροταφείο αλ Σαΐντ μια μόνιμη πομπή ανδρών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούν ούτε μάσκα ούτε γάντια, μεταφέρει τα φέρετρα στα χέρια, καμία φορά και με τη βοήθεια φορτηγών.

Η Υεμένη, μια χώρα με περίπου 30 εκατομμύρια κατοίκους, έχει καταγράψει επισήμως μέχρι στιγμής περισσότερα από 4.700 κρούσματα κορονοϊού και 946 θανάτους. Όμως υπάρχει έλλειψη σε διαγνωστικά τεστ και τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι ακριβή σε μια χώρα βυθισμένη στο χάος.

Η κυβέρνηση, με τη στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκεται σε πόλεμο εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια εναντίον των σιιτών ανταρτών Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Πολιορκημένοι εδώ και χρόνια από τους Χούθι, οι κάτοικοι της Τάεζ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών. Ζουν υπό τη μόνιμη απειλή επιθέσεων και δεν προλαβαίνουν να σκάψουν αρκετά γρήγορα τάφους για τους νεκρούς τους.

Δείτε φωτογραφίες:

This picture may summarize the catastrophic health situation in Taiz city of Yemen .

I took it today during burying a Covid_19 epidemic victim.

these open graves duged up this morning, eight of them are already reserved for other deceased !#Yemen #COVID19 #Taiz pic.twitter.com/8hEVa57CJJ April 3, 2021

#Yemen‘s cemeteries crowded of dead due to Covid_19 people can’t find places to burry their relatives who died due the epidemic while there is no accurate statistics for number of dead nor any government measures to avoiding widespread Corona Virus.

Photos from Taiz city pic.twitter.com/oI3eeR7tuA — محمدالحجيلي (@MohammedHojily) April 3, 2021

«Δεχόμαστε εννέα με δέκα πτώματα κάθε ημέρα», διηγείται ο Σαμπάν Καέντ, ένας από τους υπεύθυνους του νεκροταφείου. «Πήγαμε στην αγορά για να ζητήσουμε εθελοντές για να μας βοηθήσουν, προτού τελικά χρησιμοποιήσουμε εκσκαφέα για να κάνουμε τη δουλειά μας» προσθέτει.

Παιδιά, με γυμνά πόδια και με φτυάρια στα χέρια, βοηθούν όπως μπορούν.

Σε μια γωνιά του νεκροταφείου γίνεται μια ταφή παρουσία ανδρών ντυμένων με την παραδοσιακή στολή, ενώ λίγο πιο μακριά ένας εκσκαφέας συνεχίζει να ανοίγει νέους τάφους. Αλλού γυναίκες ντυμένες στα μαύρα απαγγέλλουν στίχους από το Κοράνι γύρω από έναν τάφο.

Δείτε φωτογραφίες:

Cemetery in the north of #Taiz, might be one to look at as wave of Covid-19 is currently ravaging the city. #Yemen https://t.co/0u6IXJDMMF pic.twitter.com/zszrFdiudu — Vleckie (@VleckieHond) April 3, 2021

Pray for Yemen caught in a new COVID outbreak – as @alguneid shares this picture and says- “a number of funerals at any time in any cemetery, Covid 19 kills in Taiz, fiercely. Yemen” https://t.co/mhVaIGxZEs — Drew Whitson (@dranmar) April 4, 2021

«Αμέλεια και αποτυχία»

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, o αριθμός των κρουσμάτων covid-19 σε αυτή τη φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου έχει υπερδιπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με την αρχή της πανδημίας. Η Υεμένη καταγράφει καθημερινά περίπου 100 κρούσματα κορονοϊού.

Με δεδομένη την έλλειψη διαγνωστικών τεστ, το γεγονός ότι οι ασθενείς καθυστερούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πρόσβασή τους σε κέντρα υγείας, ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο επίσημος απολογισμός δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Οι αριθμοί είναι πιθανόν πολύ πιο αυξημένοι στην Υεμένη, το σύστημα υγείας της οποίας έχει καταρρεύσει και η οποία αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.

«Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει την εξάπλωση της πανδημίας;», «Ποιος ευθύνεται για την υγειονομική καταστροφή στην Ταέζ», είναι τα συνθήματα που έγραφαν τα πανό που κρατούσαν διαδηλωτές το Σάββατο μπροστά από το νεκροταφείο.

«Υπάρχει αμέλεια και αποτυχία από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία δεν εκπληρώνει τον ρόλο της όπως θα όφειλε», εκτιμά ο Άχμεντ αλ Μπουκάρι, κάτοικος της πόλης.

«Στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας τα μέτρα ήδη δεν ήταν αντίστοιχα της σοβαρότητας της καταστροφής. Το δεύτερο κύμα μοιάζει να είναι ακόμη πιο σφοδρό και οι αρχές δεν προστατεύουν τη ζωή των ανθρώπων, όπως θα έπρεπε», προσθέτει.

Η Υεμένη έλαβε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρώτη παρτίδα 360.000 δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca κατά της covid-19 μέσω του μηχανισμού COVAX του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αφού επιτροπή της κυβέρνησης ζήτησε να κηρυχθεί η χώρα σε «υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης” και να επιβληθεί “μερική απαγόρευση κυκλοφορίας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ