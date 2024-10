Υεμένη: ΗΠΑ και Βρετανία βομβαρδίζουν την Σανάα και την Χοντέιντα, μεταδίδουν ΜΜΕ των Χούθι

Αεροπορικές επιδρομές από αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη λιμάνι Χοντέιντα και μια περιοχή στη Σαναά στην Υεμένη, στοχεύοντας θέσεις των ανταρτών Χούθι, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah.

Και οι δύο πόλεις της Υεμένης, η πρωτεύουσα Σαναά και το κυριότερο λιμάνι της χώρας, το Χοντέιντα, ελέγχονται από τους σιίτες αντάρτες Χούθι, που αποτελούν το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από την Υεμένη μέσω των social media, πιθανολογείται πως ένας από τους στόχους της φερόμενης ως κοινής επιχείρησης των ΗΠΑ και της Βρετανίας είναι ο ίδιος ο ηγέτης των Χούθι.

Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως στόχοι είναι αεροπορική βάση και αποθήκες πυρομαχικών.

7 airstrikes by the American-British coalition on Hodeidah Airport and the Dune area north of Hodeidah city in Yemen





So far US and Britain launched 14 airstrikes on Sanaa and Hodeidah airport, Yemen.



Meanwhile Israel is attacking Gaza, Syria and Lebanon.