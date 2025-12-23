Υεμένη: Ιστορική συμφωνία Χούθι – κυβέρνησης για την ανταλλαγή περίπου 3.000 αιχμαλώτων πολέμου

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Υεμένη, με τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι να καταλήγουν σε μια ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Η συμφωνία «έκλεισε» ύστερα από πολλές ημέρες διαβουλεύσεων μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης και των Χούθι στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του γειτονικού σουλτανάτου του Ομάν, βασικού διαπραγματευτή στην εμφύλια σύγκρουση που διαρκεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία στην Υεμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμφωνία θα επιτρέψει την απελευθέρωση περίπου 3.000 αιχμαλώτων πολέμου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (23.12.2025) ο Ματζίντ Φανταΐλ, μέλος της κυβερνητικής αποστολής που είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Όσα προβλέπει η συμφωνία

«Υπογράψαμε σήμερα συμφωνία με την άλλη πλευρά για να τεθεί σε εφαρμογή μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή αιχμαλώτων η οποία θα αφορά 1.700 από τους δικούς μας αιχμαλώτους με αντάλλαγμα 1.200 από τους δικούς τους, εκ των οποίων 7 Σαουδάραβες και 23 Σουδανούς», δήλωσε ο Αμπντελκαντέρ αλ-Μουρτάντα, επικεφαλής της αποστολής των Χούθι για τους αιχμαλώτους, σε ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Δύο από τους 7 Σαουδάραβες είναι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ο Φανταΐλ στο Γαλλικό Πρακτορείο. Καμία από τις πηγές δεν διευκρίνισε πότε θα λάβει χώρα η ανταλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, χαιρέτισε τη συμφωνία, κάνοντας λόγο για «θετικό και σημαντικό βήμα που, ελπίζουμε, θα μειώσει τα δεινά των κρατουμένων και των οικογενειών τους σε όλη την Υεμένη».

Σε ανακοίνωση, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η «αποτελεσματική εφαρμογή θα απαιτήσει τη συνεχή δέσμευση και συνεργασία των πλευρών, μια συντονισμένη περιφερειακή στήριξη και συνεχείς προσπάθειες για να αξιοποιήσουμε αυτές τις προόδους εν όψει νέων απελευθερώσεων».

Η Υεμένη είναι μοιρασμένη ανάμεσα στους Χούθι, τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες που κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014 και ένα μεγάλο τμήμα του βόρειου μέρους της χώρας, και την κυβέρνηση, που συγκεντρώνει ετερόκλιτες δυνάμεις και εδρεύει προσωρινά στο Άντεν, στον νότο.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014 όταν οι αντάρτες κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά. Έχει βυθίσει τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.