Κόσμος

Υεμένη: Ισχυρές εκρήξεις και μαύρος καπνός στη Σανάα από βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον θέσεων των Χούθι

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στην πρωτεύουσα της Υεμένης
Πυκνός καπνός στην Σανάα μετά από τα ισραηλινά πλήγματα
Πυκνός καπνός στην Σανάα μετά από τα ισραηλινά πλήγματα / REUTERS / Khaled Abdullah

Μια ημέρα μετά τα πλήγματα ακριβείας στην Ντόχα εναντίον μελών της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, το Ισραήλ αποφάσισε να δείξει την ισχύ του, εξαπολύοντας καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, με στόχο θέσεις των ανταρτών Χούθι.

Πυκνός καπνός και ισχυρές εκρήξεις προκάλεσαν σοκ στους κατοίκους της Σανάα σήμερα Τετάρτη (10.09.2025) αφού μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η νέα ισραηλινή επίθεση κατά των ανταρτών έρχεται μετά από επανειλλημένα πλήγματα των Χούθι με drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

 

Από την μεριά τους, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνά τους «αντιμετωπίζει ισραηλινά αεροσκάφη που εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της χώρας μας».

 

 

Τα μέσα ενημέρωσης της Υεμένης αναφέρουν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη πλήξει αρκετές θέσεις των ανταρτών στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, στόχος του ισραηλινού στρατού ήταν στρατιωτικά στρατόπεδα των Χούθι, ένα συγκρότημα αποθήκευσης καυσίμων και το «τμήμα προπαγάνδας του καθεστώτος».

Κόσμος
