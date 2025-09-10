Υεμένη: Ισχυρές εκρήξεις και μαύρος καπνός στη Σανάα από βομβαρδισμούς του Ισραήλ εναντίον θέσεων των Χούθι

Μια ημέρα μετά τα πλήγματα ακριβείας στην Ντόχα εναντίον μελών της πολιτικής ηγεσίας της Χαμάς, το Ισραήλ αποφάσισε να δείξει την ισχύ του, εξαπολύοντας καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, με στόχο θέσεις των ανταρτών Χούθι.

Πυκνός καπνός και ισχυρές εκρήξεις προκάλεσαν σοκ στους κατοίκους της Σανάα σήμερα Τετάρτη (10.09.2025) αφού μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά κατά των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η νέα ισραηλινή επίθεση κατά των ανταρτών έρχεται μετά από επανειλλημένα πλήγματα των Χούθι με drones και πυραύλους κατά του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

Israeli Channel 12: The attack in Sanaa targeted camps, a fuel storage complex, and the media section belonging to the Houthis. https://t.co/DdzonRwBze pic.twitter.com/w4pH0Xtd4J — Beirut Wire (@beirutwire) September 10, 2025

BREAKING: Reports of powerful explosions striking Houthi terror targets in Sanaa. pic.twitter.com/82ySqSSZrI — | Noa magid (@NoaMagid) September 10, 2025

Από την μεριά τους, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνά τους «αντιμετωπίζει ισραηλινά αεροσκάφη που εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον της χώρας μας».

Des frappes aériennes israéliennes ont visé les abords du palais présidentiel des Houthis, au sud de Sanaa, ainsi qu’un complexe de stockage de carburant et le département des médias du mouvement terroriste houthi. pic.twitter.com/bi5Pytok7B — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 10, 2025

Images circulating online purport to show the Israeli strike in Sanaa a short while ago. pic.twitter.com/1DZllF9uj4 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 10, 2025

Τα μέσα ενημέρωσης της Υεμένης αναφέρουν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη πλήξει αρκετές θέσεις των ανταρτών στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, στόχος του ισραηλινού στρατού ήταν στρατιωτικά στρατόπεδα των Χούθι, ένα συγκρότημα αποθήκευσης καυσίμων και το «τμήμα προπαγάνδας του καθεστώτος».