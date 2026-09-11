Οι Χούθι κατέλαβαν το νησί Περίμ στο Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα – Σε δύσκολη θέση η Σαουδική Αραβία

Oι σιίτες Χούθι έφτασαν σήμερα 11/9/2026 στην πόλη Ντουμπάμπ, που βρίσκεται στο Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Υεμένης που μίλησαν στο Reuters, οι οποίες εξήγησαν ότι η πόλη αυτή όπως και το νησί αποτελούν κλειδί για τον έλεγχο του στενού.

Σύμφωνα μάλιστα με το AFP, κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν καταλάβει ήδη και το νησί Περίμ (Μαγιούν στα αραβικά) που χωρίζει στα δύο το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

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«Πλοία που μετέφεραν ένοπλους μαχητές Χούθι έφτασαν στο νησί Μαγιούν μετά την απόσυρση των κυβερνητικών δυνάμεων χθες», είπε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, προσθέτοντας ότι «οι Χούθι ολοκλήρωσαν την κατάληψη της περιοχής του Μπαμπ ελ Μάντεμπ και του νησιού Μαγιούν».

BREAKING: Yemeni government forces have withdrawn from the island of Perim in the Bab al-Mandab Strait, two Yemeni government sources tell Reuters pic.twitter.com/bB2U1ROZNf — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 11, 2026

Αυτόπτης μάρτυρας από την πλευρά του σχολίασε ότι ένοπλοι άνδρες «αναπτύσσονται κατά μήκος των ακτών του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, κυκλοφορώντας με στρατιωτικά οχήματα».

The Houthis have seized control of Bab-el-Mandeb as government forces withdraw from Perim island in the strait. – i24NEWS pic.twitter.com/gh71Ucn6wN — Open Source Intel (@Osint613) September 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Χούθι κατέλαβαν την πόλη Μούχα (ή Μόκα) που βρίσκεται σε αυτή ακριβώς την περιοχή, επεκτείνοντας έτσι τον έλεγχό τους στο μεγαλύτερο μέρος των παραλίων της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα.

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Έχοντας τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ οι Χούθι μπορούν να ρυθμίζουν την κίνηση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς την Διώρυγα του Σουέζ και συνεπώς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Αν συνυπολογιστεί το μπλοκάρισμα των μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν, οι συνέπειες τουλάχιστον για το εμπόριο πετρελαίου μπορεί να είναι συνταρακτικές.

Σημειώνεται ότι οι Χούθι έχουν ανακοινώσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, της μεγαλύτερης εξαγωγού πετρελαίου παγκοσμίως, και έχουν στοχοθετήσει δεξαμενόπλοια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου, κυρίως διυλιστήρια.

Συνομιλίες της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν

Ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή είναι καταιγιστικές, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, που υποστηρίζουν αντίπαλες πλευρές στον πόλεμο στην Υεμένη, είχαν συνομιλίες χθες Πέμπτη το βράδυ με θέμα «την κλιμάκωση της έντασης» στην περιοχή, ανακοίνωσε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συζήτησε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν «την κλιμάκωση της έντασης και την αυξανόμενη ανασφάλεια στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο δεν αναφέρει συγκεκριμένα την Υεμένη.

Με βάση την ανακοίνωση οι δύο άνδρες μίλησαν για «την ανάγκη να συνεχιστεί η συνεργασία και οι διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να προληφθεί η όξυνση της έντασης και να αποκατασταθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην περιοχή».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τον Τραμπ να χτυπήσουν οι ΗΠΑ τους Χούθι, εισπράττοντας όμως αρνητική απάντηση.

Πηγή: onalert.gr