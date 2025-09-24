Υπόσχεση Τραμπ στους Άραβες ηγέτες: Δεν θα επιτρέψει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Σύμφωνα με έξι πηγές που επικαλείται το Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Τρίτη (23.09.2025) αρκετούς Άραβες ηγέτες ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα επιτραπεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, έδαφος που διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή. Δύο από αυτές τις πηγές τόνισαν ότι ο πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικός στο θέμα.

Παρά αυτήν την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποτραπεί η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος προς μια εκεχειρία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς, ο οποίος διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Η ομάδα του Τραμπ παρουσίασε ένα έγγραφο εργασίας που περιέγραφε τις βασικές γραμμές ενός σχεδίου εξόδου από τη σύγκρουση, στο οποίο περιλαμβανόταν η απαγόρευση προσάρτησης αλλά και προτάσεις για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια μετά τον πόλεμο.

Μια ευαίσθητη συνάντηση στον ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε αυτήν τη συνάντηση με οκτώ αραβικές χώρες «την πιο σημαντική της ημέρας», αλλά αποχώρησε χωρίς δηλώσεις και δεν δημοσιεύθηκε καμία επίσημη ανακοίνωση για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε απλώς για μια «καρποφόρα» συνάντηση σε συνέντευξή του στο Fox News, χωρίς να επεκταθεί. Ο Τραμπ και ο Ερντογάν αναμένεται να συναντηθούν ξανά την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού του Politico. Οι Άραβες ηγέτες, ενοχλημένοι από την άρνηση του Τραμπ να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος και από τη συνεχιζόμενη στήριξή του στην ισραηλινή επίθεση κατά της Χαμάς, είχαν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ισραηλινή εισβολή στη Δυτική Όχθη θα έθετε σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες αυτές, που σηματοδότησαν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αρκετών αραβικών χωρών, αποτελούν ένα από τα κύρια διπλωματικά επιτεύγματα της πρώτης θητείας του Τραμπ.