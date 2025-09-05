Κόσμος

Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος βίαζε την αδελφή του και έστελνε τα σοκαριστικά βίντεο στους φίλους του

Ο 14χρονης καλούσε τους φίλους του να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Συνολικά βρέθηκαν 9 βίντεο - Η ανήλικη κατέθεσε πως η πράξη ήταν συναινετική
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Yiannis Kourtoglou

Μία υπόθεση αιμομιξίας που προκαλεί αηδία και οργή, ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες οι αρχές στην Κύπρο. Ένας 14χρονος αποδείχθηκε πως έκανε σεξ με μία από τις μικρότερες δίδυμες αδελφές του, στο σπίτι του παππού τους και τραβούσε σε βίντεο την ερωτική πράξη. Μάλιστα, αποδείχθηκε πως έστελνε αυτά τα βίντεο στους φίλους του οι οποίοι τα κράταγαν στο κινητό τους.

Η απίστευτη υπόθεση αιμομιξίας αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο όταν η διοίκηση Γυμνασίου σε επαρχία της Κύπρου, ειδοποίησε την αστυνομία πως ένας μαθητής είχε στο κινητό του βίντεο που έδειχνε τον 14χρονο συμμαθητή του να κάνει σεξ με την αδελφή του. Όταν ο μαθητής με το επίμαχο βίντεο ρωτήθηκε για το τι συνέβαινε, τότε αποκάλυψε πως βρήκε το βίντεο σε ομαδική συνομιλία στο Instagram.

Δύο ακόμη μαθητές αποκάλυψαν στις αρχές πως είχαν δει το βίντεο στη συγκεκριμένη συνομιλία.

Από την έρευνα που έγινε στο τηλέφωνο του μαθητή, βρέθηκαν συνολικά 9 βίντεο. Σύμφωνα με την κατάθεση, τα πλάνα είχαν τραβηχτεί από δεύτερο κινητό που κατέγραφε την οθόνη, όπου ήταν ανοιχτή η εφαρμογή Instagram. Στα βίντεο δεν φαίνεται το πρόσωπο του αγοριού αλλά διακρίνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω και τα δάχτυλά του χεριού του.

Σε κάποια πλάνα φαίνεται το πρόσωπο του κοριτσιού σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη ενώ διακρίνεται και ο χώρος στον οποίο έκαναν σεξ τα 2 αδέλφια αλλά και έπιπλα.

Μάλιστα, ο 14χρονος φέρεται πως καλούσε τους φίλους του να κάνουν σεξ με την αδελφή του.

Μετά την αποκάλυψη της ιστορίας, στο «Σπίτι του Παιδιού» στην Κύπρο κλήθηκαν οι γονείς των 2 αδελφών. Ο 14χρονος παρέδωσε ένα κινητό τηλέφωνο στην Αστυνομία, ενώ έγινε και ιατροδικαστική εξέταση στην ανήλικη. Από την εξέταση αποδείχθηκε πως υπάρχει παλαιά ρήξη του παρθενικού υμένα, σημάδια φλεγμονής και ερυθρότητα στα γεννητικά όργανα.

Η ανήλικη ωστόσο καταθέτοντας στην κυπριακή αστυνομία ανέφερε πως δεν κακοποιήθηκε και ήταν συναινετική η σεξουαλική πράξη.

Οι αστυνομικές ανακρίσεις οδήγησαν και στο σπίτι του παππού των δύο ανηλίκων, στο οποίο πήγαιναν για να κάνουν σεξ τα δύο παιδιά, όταν εργάζονταν οι γονείς τους.

Ο παππούς και ο ανήλικος, μέσω των γονιών του, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να τους επιτραπεί να προσβάλουν το ένταλμα.

Πληροφορίες από cyprustimes.com

