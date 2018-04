Υπόθεση Σκριπάλ: Θρίλερ με την προέλευση του δηλητηρίου

«Ο ΟΑΧΟ δεν εντόπισε την προέλευση του δηλητηρίου των Σκριπάλ»

Τo ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο ανάρτηση που έκανε στη σελίδα του στο Twitter το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, μετέδωσε ότι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα των βρετανών ερευνητών ότι ο ρώσος πρώην πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια δηλητηριάσθηκαν από την νευροπαραλυτική ουσία, ωστόσο δεν μπόρεσε να εντοπίσει την προέλευση της ουσίας.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση του Associated Press στο Twitter έγραφε : BREAKING: International chemical weapons watchdog confirms UK finding that Skripals poisoned with nerve agent, does not identify source.

Παράλληλα, το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο τα συμπεράσματα του ΟΑΧΟ, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω ουσία διακρίνεται για τον «υψηλό βαθμό καθαρότητας».

Η Γιούλια Σκριπάλ ήταν μαζί με τον πατέρα της Σεργκέι Σκριπάλ στο Σάλσμπερι της Βρετανίας όταν τους δηλητηρίασαν με νευροτοξικό παράγοντα. Ήταν 4 Μαρτίου όταν τους βρήκαν αναίσθητους σε παγκάκι μπροστά από μια παμπ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ