Ζαχάροβα για αποστολή βρετανικού στρατού στην Ουκρανία: “Θα παραταθεί ο πόλεμος, δεν θα τον τερματίσει”

Και επανέλαβε, την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους
In this photo released by the Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova speaks during the briefing about foreign policy in Moscow, Russia, Thursday, April 15, 2021. Zakharova on Thursday dismissed Western concerns about the Russian troop buildup as a "propaganda campaign" and urged the West to encourage Kyiv to de-escalate tensions in the east. Kremlin officials have warned Ukraine against trying to use force to reclaim control of the rebel east, saying that Russia may intervene to protect Russian civilians in the region. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)
Η Μαρία Ζαχάροβα_AP

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα Πέμπτη (26.02.2026) ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα παρατείνει τον πόλεμο, δεν θα τον τερματίσει. Η Ζαχάροβα επανέλαβε, την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους.

Γαλλία και Βρετανία έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι έγραψε σε άρθρο του σε εφημερίδα του Σαββατοκύριακου: «Θέλω να είμαι ο υπουργός Άμυνας που θα αναπτύξει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία- επειδή αυτό θα σημαίνει ότι αυτός ο πόλεμος έχει τελειώσει επιτέλους».

Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αντίθετα με την εσφαλμένη αντίληψη του Χίλι, η ανάπτυξη βρετανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου, αλλά μάλλον την παράταση της σύγκρουσης και την αύξηση του κινδύνου μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με την εμπλοκή πολλών κρατών».

