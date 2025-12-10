Ζελένσκι: Δεν χρειαζόμαστε πίεση από τις ΗΠΑ για εκλογές στην Ουκρανία

Παραδέχθηκε ότι δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, οι οποίες κανονικά δε μπορούν να πραγματοποιηθούν εν καιρώ πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε ότι συζήτησε με εκπροσώπους της ουκρανικής Βουλής την πιθανότητα διεξαγωγής προεδρικών εκλογών εν καιρώ πολέμου στην Ουκρανία και τώρα περιμένει από τους βουλευτές να «του εκφράσουν το όραμά τους».

«Δεν θα επιτρέψω καμία εικασία εναντίον της Ουκρανίας, αν οι εταίροι – συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου των ΗΠΑ – μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για εκλογές στην Ουκρανία, για εκλογές υπό το νομικό καθεστώς του στρατιωτικού νόμου, τότε πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία νομικές απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και σε κάθε αμφιβολία. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε πίεση σε αυτό. Αναμένω ότι οι βουλευτές της Ουκρανίας θα προσφέρουν το όραμά τους», είπε ο Ζελένσκι.

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Την Τρίτη (9/12/25) σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κίεβο να πάει σύντομα σε εκλογές, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά λίγες ώρες αργότερα ότι αν ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια – καθώς το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει τη διεγαγωγή οποιασδήποτε εκλογικής διαδικασίας όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος – οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών εάν οι σύμμαχοι εγγυηθούν την ασφάλειά τους.