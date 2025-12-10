Κόσμος

Ζελένσκι: Δεν χρειαζόμαστε πίεση από τις ΗΠΑ για εκλογές στην Ουκρανία

«Δεν θα επιτρέψω καμία εικασία εναντίον της Ουκρανίας» είπε μεταξύ άλλων σε μήνυμά του
Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Francesco Fotia

Παραδέχθηκε ότι δέχεται πιέσεις από τις ΗΠΑ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, οι οποίες κανονικά δε μπορούν να πραγματοποιηθούν εν καιρώ πολέμου. 

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε ότι συζήτησε με εκπροσώπους της ουκρανικής Βουλής την πιθανότητα διεξαγωγής προεδρικών εκλογών εν καιρώ πολέμου στην Ουκρανία και τώρα περιμένει από τους βουλευτές να «του εκφράσουν το όραμά τους».

«Δεν θα επιτρέψω καμία εικασία εναντίον της Ουκρανίας, αν οι εταίροι – συμπεριλαμβανομένου του βασικού μας εταίρου των ΗΠΑ – μιλούν τόσο πολύ και τόσο συγκεκριμένα για εκλογές στην Ουκρανία, για εκλογές υπό το νομικό καθεστώς του στρατιωτικού νόμου, τότε πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία νομικές απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και σε κάθε αμφιβολία. Δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα δεν χρειαζόμαστε πίεση σε αυτό. Αναμένω ότι οι βουλευτές της Ουκρανίας θα προσφέρουν το όραμά τους», είπε ο Ζελένσκι.

Την Τρίτη (9/12/25) σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κίεβο να πάει σύντομα σε εκλογές, με τον Ουκρανό πρόεδρο να απαντά λίγες ώρες αργότερα ότι αν ξεπεραστούν τα νομικά εμπόδια – καθώς το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει τη διεγαγωγή οποιασδήποτε εκλογικής διαδικασίας όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος – οι εκλογές θα μπορούσαν να διεξαχθούν εντός 60-90 ημερών εάν οι σύμμαχοι εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
226
82
81
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι: «Παραγωγική» η πρώτη συνομιλία με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο
Στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και ΗΠΑ, προετοιμάζονται τρία έγγραφα που θα αποτελέσουν τη βάση μιας ειρηνικής διευθέτησης
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Newsit logo
Newsit logo