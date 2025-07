Ζελένσκι: «Η Γερμανία θα αγοράσει δύο Patriot για την Ουκρανία και η Νορβηγία ακόμη ένα»

Η Γερμανία είναι έτοιμη να πληρώσει για δύο συστήματα Patriot που θα σταλούν στο Κίεβο και η Νορβηγία θα χρηματοδοτήσει ακόμη ένα, ανακοίνωσε σήμερα (10.07.2025) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι μίλησε επίσης και για την λύση που έχει βρει η Ουκρανία να αναχαιτίζει τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που η Ρωσία εκτοξεύει κατά εκτοντάδες καθημερινά στις ουκρανικές πόλεις – Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Γερμανία βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά συστημάτων αεράμυνας Patriot για την Ουκρανία.

«Drones αναχαίτισης. Αυτή είναι η λύση και την έχουμε βρει. Αυτά, σε συνδυασμό με όσα (συστήματα αεράμυνας) μας στείλουν οι σύμμαχοι, θα μας επιτρέψουν να καταρρίπτουμε οτιδήποτε εκτοξεύει η Ρωσία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, ζητώντας να χρηματοδοτήσουν την ουκρανική πρωτοβουλία.

«Ο λαός μας δεν κοιμάται αρκετά. Ο Πούτιν θέλει να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία μας με αυτές τις επιθέσεις. Το σχέδιό τους είναι 700-1000 drones την ημέρα», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος αναφερόμενος στις νυχτερινές επιθέσεις που εκτοξεύει η Ρωσία με σμήνη drones.

This is what Zelensky is talking about.



Ukrainian interceptor drone “Sky Russoripper”.



They are already being used to destroy Shahed drones.



Development began over six months ago, and production is now scaling up in response to rising Russian attacks.