Ζελένσκι: Η Ρωσία απέτυχε να μας εκφοβίσει στις ειρηνευτικές συνομιλίες – Επιμένουμε για πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία

Τις πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη και την Παρασκευή (15-16.05.2025) σχολίασε με σημερινή (19.05.2025) ανάρτησή του στα social media, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συναντήθηκε με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, Ρουστέμ Ουμέροφ, που ήταν ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ρωσία, ενώ έκανε γνωστό ότι η ρωσική πλευρά προσπάθησε να τους εκφοβίσει με απειλές.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως «οι διαπραγματεύσεις με την ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη έδειξαν στον κόσμο τόσο τη δέσμευσή μας για την προώθηση της ειρήνης όσο και, ταυτόχρονα, την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος».

«Στην πραγματικότητα, το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των συναντήσεων ήταν η συμφωνία για την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου. Η ομάδα μας επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής τους. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια» είπε ακόμη.

Στη συνέχεια ο Ζελένσκι πρόσθεσε: «Ο Ρουστέμ Ούμεροφ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Τουρκία, ανέφερε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της συνομιλίας τους με τους Ρώσους. Η ουκρανική αντιπροσωπεία κατάφερε να διατηρήσει τις συνομιλίες με αξιοπρεπή τρόπο. Όλες οι ρωσικές προσπάθειες να εξαπολύσουν απειλές απορρίφθηκαν».

I held a meeting on our diplomatic efforts to end the war and to establish a real and durable peace.



Minister of Defense of Ukraine, @rustem_umerov, reported on the work of our delegation and the negotiation process in Türkiye. The meetings on May 15–16 showed the world both our… pic.twitter.com/qerqgCDz9A