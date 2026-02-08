Ζελένσκι: Η Ρωσία εκτόξευσε 2.000 drones, 1.200 βόμβες και 116 πυραύλους στην Ουκρανία ενώ διαπραγματευόμασταν την ειρήνη

Για ακόμα μια ημέρα, η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές υποδομές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που «κρατάνε ζωντανή» την Ουκρανία όχι μόνο στον οικονομικό αλλά και στον ενεργειακό τομέα, κάτι που έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Naftogaz, η βασική εταιρία πετρελαίου και αερίου στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (08.02.2026) ότι οι εγκαταστάσεις της δέχτηκαν επίθεση από την Ρωσία, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι ήταν η 19η στοχευμένη επιδρομή από τις αρχές του 2026, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να περνάει στην αντεπίθεση.

Ειδικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα (08.02.2026) ότι επιβάλλει κυρώσεις σε κάποιους ξένους κατασκευαστές εξαρτημάτων για ρωσικά drones και πυραύλους που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας.

Overnight into Saturday, Russia carried out another massive attack on Ukraine, deploying over 400 drones and nearly 40 missiles of various types. Producing this weaponry would be impossible without critical foreign components, which the Russians continue to obtain by… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

«Η παραγωγή αυτών των όπλων θα ήταν αδύνατη χωρίς κρίσιμης σημασίας ξένα εξαρτήματα, τα οποία οι Ρώσοι συνεχίζουν να αποκτούν παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στα social media.

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος αυτών των εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone. Εχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις» υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε σε νέα ανάρτηση ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 2.000 drones, 1.200 κατευθυνόμενες βόμβες ακριβείας και 116 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας μόνο αυτήν την εβδομάδα, στοχεύοντας εγκαταστάσεις ενέργειας, υποδομές logistics και αμάχους, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Ο κόσμος δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια στις ρωσικές επιθέσεις. Όταν δεν υπάρχει παγκόσμια ανταπόκριση, οι επιθέσεις γίνονται πιο συχνές και όλο και πιο βίαιες. Αυτό μπορεί να σταματήσει μέσω πραγματικής υποστήριξης για την Ουκρανία και την άμυνά μας» είπε ο Ζελένσκι.

Russia launched more than 2,000 attack drones, 1,200 guided aerial bombs, and 116 missiles of various types at our cities and villages in just this past week. Almost every day, they strike energy facilities, logistics infrastructure, and residential buildings. And this is… pic.twitter.com/e9A31t9Ub2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2026

Έπειτα, τόνισε: «Χρειαζόμαστε πυραύλους για συστήματα αεράμυνας και όπλα για τους πολεμιστές μας, που αναχαιτίζουν αυτή την επιθετικότητα κάθε μέρα. Και για να λειτουργήσει η διπλωματία, είναι απαραίτητη η συνεχής πίεση στη Ρωσία».

Στο τέλος σημείωσε: «Το κόστος αυτού του πολέμου γι’ αυτούς πρέπει να είναι τόσο υψηλό ώστε ο πόλεμος να γίνει αφόρητος για τη Ρωσία».