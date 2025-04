Ζελένσκι: Η Ρωσία στρατολογεί συστηματικά Κινέζους στρατιώτες στην Ουκρανία

Επιμένει ο Βολοντίρ Ζελένσκι ότι η Ρωσία έχει τη βοήθεια στρατιωτών από την Κίνα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία κάνει «συστηματική δουλειά» στην Κίνα για να στρατολογήσει μαχητές για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν δύο Κινέζους που πολεμούσαν για λογαριασμό της Μόσχας.

«Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για συστηματική ρωσική δουλειά, ιδίως στο έδαφος και στη δικαιοδοσία της Κίνας, για τη στρατολόγηση πολιτών αυτού του κράτους για τον πόλεμο», ανέφερε σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

We continue to investigate all the circumstances surrounding the involvement of Chinese citizens in the Russian occupation forces.



The Security Service of Ukraine is carrying out the necessary procedural actions with the POWs recently captured in the Donetsk region. At the same… pic.twitter.com/beLlin1Qut