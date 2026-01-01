Ζελένσκι: Η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά 90%, χρειάζεται 10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε ένα διάγγελμα το βράδυ της Τετάρτης παραμονή Πρωτοχρονιάς, στο οποίο έστειλε τις ευχές του για το νέο έτος.

Μεταξύ άλλων στο μήνυμα της Πρωτοχρονιάς που απηύθηνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τους; Ουκρανούς, αναφέρθηκε και στη συμφωνία ειρήνης για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία. Όπως είπε είναι «έτοιμη κατά το 90%», προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό το 10% που μένει θα κρίνει «τα πάντα, στην πραγματικότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε στο διάγγελμά του , «η συμφωνία ειρήνης είναι έτοιμη κατά το 90%. Απομένει 10%… Αυτό το 10% περιέχει τα πάντα, στην πραγματικότητα. Αυτό το 10% θα κρίνει την τύχη της ειρήνης, την τύχη της Ουκρανίας και της Ευρώπης…10% για να σωθούν εκατομμύρια ζωές», πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ειρήνης, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία «με οποιοδήποτε κόστος». Τόνισε ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέας ρωσικής εισβολής.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να προωθήσει μια συμφωνία ειρήνης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα τόσο της Μόσχας όσο και του Κιέβου, ωστόσο μέχρι στιγμής αγκάθι παραμένει το κρίσιμο ζήτημα των ανατολικών περιφερειών. Την ίδια ώρα, ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«“Αποσυρθείτε από το Ντονμπάς κι όλα θα τελειώσουν”. Έτσι ακούγεται η απάτη όταν μεταφράζεται από τα ρωσικά στα ουκρανικά, στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά και, στην πραγματικότητα, σε κάθε γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε σαρκαστικά ο ουκρανός πρόεδρος.

Happy New Year, Ukraine!



pic.twitter.com/WkAFpSHb9p — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 31, 2025

Τουλάχιστον 24 νεκροί σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον της Χερσώνας

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.