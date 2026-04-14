Ζελένσκι: Με τον πόλεμο στο Ιράν οι ΗΠΑ δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία

«Εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ «είναι συνεχώς σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν και δεν έχουν χρόνο για την Ουκρανία», δήλωσε την Τρίτη (14.04.2026) εκφράζοντας τη λύπη του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική τηλεόραση.

Όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία ανησυχεί για τον εφοδιασμό της με όπλα για να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Με τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε με τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, το θέμα της αμερικανικής παράδοσης όπλων στο Κίεβο έχει γίνει «μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας, ZDF, έπειτα από επίσκεψή του στο Βερολίνο.

«Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, θα υπάρχουν λιγότερα όπλα για την Ουκρανία. Αυτό έχει καίρια σημασία, κυρίως όσον αφορά την αντιαεροπορική άμυνα», εξήγησε.

Αρχίζοντας από τον εφοδιασμό με πυραύλους Patriot, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πολύ στη Μέση Ανατολή και η έλλειψή τους στην Ουκρανία «δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη» απ’ ό,τι είναι τώρα, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Όσο για τους δύο Αμερικανούς διπλωμάτες (σ.σ. Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ), που είναι «πραγματιστές», σύμφωνα με τον Ζελένσκι, «προσπαθούν να αποσπάσουν περισσότερη προσοχή από τον Πούτιν για να θέσουν τέλος στον πόλεμο», ο οποίος διαρκεί τα τελευταία τέσσερα και πλέον χρόνια.

«Εάν οι ΗΠΑ δεν ασκούν πιέσεις στον Πούτιν, και κάνουν έναν ήπιο διάλογο με τους Ρώσους, τότε αυτοί δεν θα φοβούνται πια», τόνισε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σύναψε την Τρίτη μία στρατηγική συμφωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η οποία βασίζεται στη στρατιωτική συνεργασία, κυρίως στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Πρώτος χρηματοδότης του Κιέβου από το 2025, το Βερολίνο θέλει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο διπλωματικό παιχνίδι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή, επέβαλε διαπραγματεύσεις χωρίς τους Ευρωπαίους και φαίνεται να θέλει να παραχωρήσει ουκρανικά εδάφη στη Ρωσία.

Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει ειδικότερα την παράδοση στην Ουκρανία εκατοντάδων πυραύλων Patriot και εκτοξευτές που προορίζονται για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας IRIS-T.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι δύο χώρες επεξεργάζονται «μία διμερή συμφωνία για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

