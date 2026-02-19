Κόσμος

Ζελένσκι: «Μυστική συμφωνία για το NATO συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία – Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε άλλη ανάρτηση υποστήριξε ότι ξέρει περισσότερα για τη Ρωσία από όσα ξέρει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Liesa Johannssen / File Photo

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ενδέχεται να συζητούν ένα νέο έγγραφο NATO – Ρωσίας «πίσω από κλειστές πόρτες», ισχυρίστηκε σήμερα (19.02.2026) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί, και πιθανώς ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο με την Μόσχα που θα αφορά το NATO και την Ρωσία», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στον Βρετανό δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι εάν συνταχθεί μια τέτοια συμφωνία, το Κίεβο πρέπει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της.

«Είναι σημαντικό για μένα να συζητήσουν μαζί μας την πιθανή μας θέση στο ΝΑΤΟ. Όχι μόνο με τους Ρώσους — μαζί μας. Επειδή μας αφορά», είπε και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αν και μπορούν να το κάνουν και χωρίς εμάς. Ίσως δεν ξέρουμε κάτι».

Διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πιθανές παρασκηνιακές συμφωνίες. «Σε κάθε περίπτωση, θα αντιδράσουμε σε εκπλήξεις, εάν τελικά αυτές υπάρξουν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι «τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και αυτή η κυβέρνηση δεν μας βλέπουν στο NATO, ας είμαστε ειλικρινείς, και το λένε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον η Ουκρανία δεν θα είναι, αλλά και πάλι, δεν εξαρτάται από εμάς».

«Έχουμε ήδη κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Είπαμε ότι θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να γίνουμε μέρος του ΝΑΤΟ, να είμαστε ένα ισχυρό μέρος και να ενισχύσουμε όλους τους συμμάχους. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τίποτα, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των εταίρων μας, των χωρών του NATO. Γι’ αυτό είπα στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι εξαρτάται από αυτές αν θα μας δεχτούν ή όχι», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, μιλώντας για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι ξέρει περισσότερα για τη Ρωσία, από όσα ξέρει εκείνος για την Ουκρανία.

 

«Το μόνο πράγμα που θέλω να μιλήσω μαζί του είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα. Γι’ αυτό θέλω να μιλήσω μόνο για τέτοια πράγματα» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα (19.02.2026) πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1,42 δισεκ. δολαρίων προς την Ουκρανία, που θα περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου που συνελήφθη για την υπόθεση Επστάιν
Η διαδικασία κράτησης και τα επόμενα βήματα - Μπορεί να παραμείνει κρατούμενος χωρίς απαγγελία κατηγορίας έως 24 ώρες, με δυνατότητα παράτασης έως 96 ώρες κατόπιν δικαστικής έγκρισης
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου
Newsit logo
Newsit logo