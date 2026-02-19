Ζελένσκι: «Μυστική συμφωνία για το NATO συζητούν ΗΠΑ και Ρωσία – Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ενδέχεται να συζητούν ένα νέο έγγραφο NATO – Ρωσίας «πίσω από κλειστές πόρτες», ισχυρίστηκε σήμερα (19.02.2026) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Γνωρίζω ότι οι Αμερικανοί, και πιθανώς ορισμένοι Ευρωπαίοι, συζητούν ένα νέο έγγραφο με την Μόσχα που θα αφορά το NATO και την Ρωσία», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στον Βρετανό δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Zelensky gave an interview to British journalist Piers Morgan



Here are the key statements:



— I know Russia far better than Putin knows Ukraine. What matters to me is ending the war as quickly as possible;

— I’m not interested in listening to all that historical crap. I’m sure I… pic.twitter.com/ZLsxNekk35 — Visegrád 24 (@visegrad24) February 19, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι εάν συνταχθεί μια τέτοια συμφωνία, το Κίεβο πρέπει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι σημαντικό για μένα να συζητήσουν μαζί μας την πιθανή μας θέση στο ΝΑΤΟ. Όχι μόνο με τους Ρώσους — μαζί μας. Επειδή μας αφορά», είπε και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Αν και μπορούν να το κάνουν και χωρίς εμάς. Ίσως δεν ξέρουμε κάτι».

I know that Americans, and maybe some Europeans, are discussing a new document with Russia, between NATO and Russia. When they have such a document, they can discuss everything. But for me, it’s important that they discuss our potential place in NATO with us. Not just with the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026

Διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πιθανές παρασκηνιακές συμφωνίες. «Σε κάθε περίπτωση, θα αντιδράσουμε σε εκπλήξεις, εάν τελικά αυτές υπάρξουν», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι «τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ όσο και αυτή η κυβέρνηση δεν μας βλέπουν στο NATO, ας είμαστε ειλικρινείς, και το λένε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον η Ουκρανία δεν θα είναι, αλλά και πάλι, δεν εξαρτάται από εμάς».

«Έχουμε ήδη κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Είπαμε ότι θέλουμε και είμαστε έτοιμοι να γίνουμε μέρος του ΝΑΤΟ, να είμαστε ένα ισχυρό μέρος και να ενισχύσουμε όλους τους συμμάχους. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, τίποτα, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των εταίρων μας, των χωρών του NATO. Γι’ αυτό είπα στις χώρες του ΝΑΤΟ ότι εξαρτάται από αυτές αν θα μας δεχτούν ή όχι», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, μιλώντας για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι ξέρει περισσότερα για τη Ρωσία, από όσα ξέρει εκείνος για την Ουκρανία.

I don’t need historical shit to end this war and move to diplomacy. Because it’s just a delay tactic. I read no less history books than Putin. And I learned a lot. I know more about his country than he knows about Ukraine. Simply because I have been to Russia – to many cities.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026

«Το μόνο πράγμα που θέλω να μιλήσω μαζί του είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο γρήγορα. Γι’ αυτό θέλω να μιλήσω μόνο για τέτοια πράγματα» είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η Σουηδία ανακοίνωσε σήμερα (19.02.2026) πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 1,42 δισεκ. δολαρίων προς την Ουκρανία, που θα περιλαμβάνει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: OnAlert.gr