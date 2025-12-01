Κόσμος

Ζελένσκι: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο με μια διαρκή ειρήνη»

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του σε μια κομβική χρονική συγκυρία στην οποία το Κίεβο βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο»
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Εμανουέλ Μακρόν
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Εμανουέλ Μακρόν / REUTERS / Gonzalo Fuente

Την ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση που είχε σήμερα (01.12.2025) με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στα social media.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογό του επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχθηκε στα σκαλοπάτια του προεδρικού μεγάρου τον ουκρανό ομόλογό του, μία χρονική στιγμή, που η Ουκρανία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου από τη Ρωσία.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την αργή τους πρόοδο στην ανατολική Ουκρανία, ενώ η ουκρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικό σκάνδαλο διαφθοράς που ανάγκασε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απομακρύνει τον προσωπάρχη της προεδρίας και δεξί του χέρι, τον Αντριι Γερμάκ.

«Πυρετώδεις» διπλωματικές επαφές

Η εβδομάδα που αρχίζει αναμένεται να είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ενώ οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, για την οποία υπάρχουν υποψίες για ενδοτικότητα απέναντι στον Πούτιν, δεν θα θυσιάσει την Ουκρανία ως οχυρό απέναντι τις ρωσικές φιλοδοξίες.

Από την Κυριακή 30.11.2025, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει συνομιλήσει με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος κατηγορείται για στενές, και οικονομικές-επιχειρηματικές, σχέσεις με τη Ρωσία θα επισκεφθεί τη Μόσχα όπου θα έχει το απόγευμα της Τρίτης συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
96
94
92
89
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας»
Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πάνω από 800 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ινδονησία - Η σπάνια τροπική καταιγίδα «χτυπά» Μαλαισία και Ταϊλάνδη
Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφθασε τους 604 στην Ινδονησία την Δευτέρα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται
Κορμοί δέντρων και συντρίμμια βρίσκονται μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι σε μια περιοχή που επλήγη από θανατηφόρες πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις στο Μπατάνγκ Τορού, Νότιο Ταπανουλί
Ο Άντριου είναι και επίσημα θνητός αφού του αφαιρέθηκαν και οι τελευταίοι τίτλοι – Νέα εποχή στη βρετανική μοναρχία
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου διαγράφηκε από τα μητρώα δύο εκ των σημαντικότερων ταγμάτων της βρετανικής μοναρχίας: το Τάγμα της Περικνημίδας και το Βασιλικό Βικτωριανό Τάγμα
Ο πρίγκιπας Άντριου
Newsit logo
Newsit logo