Ζελένσκι: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο με μια διαρκή ειρήνη»

Την ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση που είχε σήμερα (01.12.2025) με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτηση στα social media.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογό του επικεντρώθηκαν στο πώς θα τερματισθεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι πράγματι διαρκής.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματισθεί το συντομότερο δυνατόν. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τη συμμετοχή κάθε ηγέτη. Θα μιλήσουμε επίσης και με άλλους ηγέτες σήμερα» , δήλωσε ο Ζελέσνκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Together with French President @EmmanuelMacron and with the participation of UK Prime Minister @Keir_Starmer, we just spoke with the head of Ukrainian delegation Rustem Umerov and US President’s Special Envoy Steve Witkoff following the Ukraine-U.S. delegations’ meeting in… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

Ο πρόεδρος της Γαλλίας υποδέχθηκε στα σκαλοπάτια του προεδρικού μεγάρου τον ουκρανό ομόλογό του, μία χρονική στιγμή, που η Ουκρανία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου από τη Ρωσία.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την αργή τους πρόοδο στην ανατολική Ουκρανία, ενώ η ουκρανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικό σκάνδαλο διαφθοράς που ανάγκασε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απομακρύνει τον προσωπάρχη της προεδρίας και δεξί του χέρι, τον Αντριι Γερμάκ.

«Πυρετώδεις» διπλωματικές επαφές

Η εβδομάδα που αρχίζει αναμένεται να είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ενώ οι Ευρωπαίοι ελπίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ, για την οποία υπάρχουν υποψίες για ενδοτικότητα απέναντι στον Πούτιν, δεν θα θυσιάσει την Ουκρανία ως οχυρό απέναντι τις ρωσικές φιλοδοξίες.

Από την Κυριακή 30.11.2025, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει συνομιλήσει με πολλούς ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις αυτές, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος κατηγορείται για στενές, και οικονομικές-επιχειρηματικές, σχέσεις με τη Ρωσία θα επισκεφθεί τη Μόσχα όπου θα έχει το απόγευμα της Τρίτης συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.