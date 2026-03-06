Ζελένσκι: «Ο Πούτιν ετοιμάζει εαρινή επίθεση στο Ντονμπάς – Η Ουκρανία θα σταματήσει το κακό»

Σε δεύτερο πλάνο έχει μπει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λόγω της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, όμως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν εφησυχάζεται, διότι εκτιμάει ότι αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή είναι ευκαιρία για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Την ίδια μέρα που Ουκρανία και Ρωσία ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τονίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζεται όσο η «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή «τραβάει» την προσοχή της διεθνούς κοινότητας.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα (06.03.2026) ότι επισκέφθηκε τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή του Ντονέτσκ, προσθέτοντας ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για την εαρινή της επίθεση στην περιοχή.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε την περιοχή του Ντονέτσκ, τη γη μας και τους πολεμιστές μας» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον ίδιο από την πόλη Ντρουζκίβκα.

Today, we are visiting the Donetsk region, our land, and our warriors. The 28th Brigade, the 100th and 24th Separate Mechanized Brigades, and the 36th Marine Brigade. I want to thank all of you—everyone who is defending our state! Druzhkivka, Kramatorsk, Slovyansk, and our other… pic.twitter.com/rMxZzJ67yn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026

«Είναι σημαντικό που οι θέσεις μας είναι ισχυρές. Το κακό πρέπει να σταματήσει. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Ουκρανοί εδώ στο Ντονμπάς» είπε χαρακτηριστικά.