Ουκρανία και Ρωσία ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου – Η ανάρτηση του Γουίτκοφ

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ
Μπορεί η προσοχή της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένη – και δικαίως – στις επιθέσεις που εξαπολύουν ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ωστόσο σημειώνονται ακόμα εξελίξεις στον πόλεμο ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία με τον δικό τους ρυθμό.

Ειδικότερα, Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν 1.000 αιχμαλώτους πολέμου αυτή την εβδομάδα, όπως δήλωσε σήμερα (06.03.2026) ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και αναμένεται μεγαλύτερη πρόοδος τις επόμενες εβδομάδες.

Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμουΡώσοι αιχμάλωτοι πολέμου / Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS

«Αυτή την εβδομάδα η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, με αποτέλεσμα να επιστρέψουν 1.000 άνθρωποι – βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν κατά την πορεία των πρόσφατων τριμερών συνομιλιών στη Γενεύη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, η νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου κατέστη δυνατή χάρη «στις συνεχιζόμενες και λεπτομερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» που διεξήχθησαν «με υπόδειξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται περαιτέρω πρόοδος», δήλωσε ο Γουίτκοφ.

