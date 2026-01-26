Κόσμος

Ζελένσκι: Οι διαπραγματεύσεις με την Ρωσία να διεξαχθούν πριν την Κυριακή

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Kuba Stezycki

Οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι θα ήταν καλύτερο Ουκρανία και Ρωσία να καθίσουν νωρίτερα στο τραπέζι, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινό έδαφος για την ειρήνη στην περιοχή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τον τερματισμό του πολέμου και το πώς θα πρέπει να εποπτευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε επίσης τους συμμάχους να μην χαλαρώσουν την πίεσή τους προς τη Μόσχα.

