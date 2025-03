Ζελένσκι: Οι νέες ρωσικές επιθέσεις με 117 drones δείχνουν ότι η Μόσχα δεν θέλει πραγματική ειρήνη

Μπορεί ο Λευκός Οίκος να ανακοίνωσε χθες Τρίτη (25.03.2025) ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός στην Μαύρη Θάλασσα, όμως οι επιδρομές ρωσικών drones «καμικάζι» προκάλεσαν την οργή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία εξαπέλυσε νυχτερινές επιθέσεις με περισσότερα από 100 drones ενάντια στην Ουκρανία, σε περιοχές κοντά στην Μαύρη Θάλασσα, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τονίζει ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου.

«Η διενέργεια επιθέσεων τέτοιας κλίμακας μετά τις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός είναι ένα σαφές σήμα που στέλνεται σε όλο τον κόσμο ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να εργαστεί για πραγματική ειρήνη», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως είπε, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε «117 (εκρηκτικά) drones» εναντίον πόλεων και χωριών της Ουκρανίας, «117 αποδείξεις» του «τρόπου με τον οποίο η Ρωσία συνεχίζει να εξακολουθεί να τραβάει αυτόν τον πόλεμο».

Ένας «σημαντικός αριθμός» από αυτά «καταρρίφθηκαν» από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα, συνέχισε, μιλώντας ωστόσο για «σπίτια, καταστήματα πολιτικές υποδομές που υπέστησαν ζημιές» στην περιοχή Σούμι (βόρεια) και για μια επιχείρηση που επλήγη στο Κρίβι Ριχ (κέντρο).

Last night, there were another 117 proofs in our skies of how Russia continues to drag out this war – 117 strike drones, most of them Shaheds. A significant number were shot down by our air defenders.



Dnipro, Sumy, Cherkasy, and other regions came under Russian attack. There… pic.twitter.com/q4WTj87IHG