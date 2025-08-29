Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να διεξαχθούν σε επίπεδο ηγετών

Για το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας μίλησε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα Παρασκευή 29/08/2025, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις των εταίρων της Ουκρανίας σχετικά θα πρέπει να αναβαθμιστούν «επειγόντως» σε επίπεδο ηγετών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε αυτή τη δήλωση κατά την διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους στο Κίεβο, κατά την οποία είπε επίσης ότι θέλει οι σύμμαχοι να επικυρώσουν τυχόν τέτοιες εγγυήσεις μέσω των αντίστοιχων κοινοβουλίων τους. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε εχτές Πέμπτη, αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα καθορισθεί την επόμενη εβδομάδα,

Ακόμη όπως ανέφερε, η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και η ρωσική ηγεσία προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να αποτρέψει μια συνάντηση μεταξύ του ίδιου και του Ρώσου ηγέτη, Βλαντιμίρ Πούτιν. Επεσήμανε ακόμη ότι η Μόσχα προσπαθεί να καθυστερήσει την επιβολή νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της χώρας.

Η Ρωσία δεν στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου

Ο ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, παρά τις οικονομικές απώλειες. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ΗΠΑ πρέπει να εντείνουν την πίεση: το 19ο πακέτο κυρώσεων βρίσκεται υπό εξέταση, η Ευρώπη συγχρονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η πίεση να εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές. Τόνισε μεταξύ άλλων και τη σημασία της ενίσχυσης της ενεργειακής πολιτικής και του συντονισμού των κυρώσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ως βασικά βήματα για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία.

«Δεν έχει διεθνή στήριξη η Μόσχα»

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι η Ρωσία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας ως αφορμή για τη μη διεξαγωγή μιας συνάντησης μεταξύ του ίδιου και του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Δεν υπάρχει παγκόσμια υποστήριξη προς τη Ρωσία. Εκείνοι είναι οι επιτιθέμενοι. 143 χώρες ψήφισαν υπέρ αυτού στον ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι φέρουν την ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο, η πλευρά που ευθύνεται πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Και αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με το ζήτημα, έκανε αναφορά και το Κρεμλίνο, καθώς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυτικές προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα αυξήσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση μετατρέποντας το Κίεβο σε “στρατηγικό προβοκάτορα” στα σύνορα της Ρωσίας.