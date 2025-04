Ζελένσκι: Ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν μέσα στη Ρωσία – Είναι δίκαιο ο πόλεμος να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε

Μπορεί τα ουκρανικά στρατεύματα να έχουν υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό από την ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ωστόσο φαίνεται ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να ανοίξει νέο «μέτωπο» μέσα στην Ρωσία, αυτή την φορά στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε χθες (07.04.2025) ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει στρατεύματα μέσα στην Ρωσία σε περιοχές όχι μόνο του Κουρσκ αλλά και του Μπέλγκοροντ, που βρίσκονται στα σύνορα των δύο χωρών.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ουκρανός Πρόεδρος παραδέχτηκε ανοιχτά και δημόσια την επιχειρησιακή ανάπτυξη ουκρανικών στρατευμάτων μέσα στην συγκεκριμένη ρωσική περιφέρεια, η οποία συνορεύει με την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.

Στο μήνυμα προς τους Ουκρανούς πολίτες, που δημοσίευσε ο Ζελένσκι στο Χ (πρώην Twitter), ο ίδιος υποστήριξε ότι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις «δραστηριοποιούνται» στις παραμεθόριες περιοχές της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, με στόχο να προστατεύσουν τις ουκρανικές πόλεις κοντά στα σύνορα.

Στην συνέχεια τόνισε ότι ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, του έδωσε αναφορά «για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο, αλλά και για τις δυνάμεις που επιχειρούν στις ρωσικές περιφέρειες Κουρσκ και Μπέλγκοροντ».

Today, Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on the situation at the front, including our presence in the Kursk and Belgorod regions. We continue to carry out active operations in the border areas on enemy territory, and this is just—war must return to where it came from.… pic.twitter.com/RyasIfin8n