Ζελένσκι: «Παραγωγική» η πρώτη συνομιλία με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο

Εκπρόσωποι της Ουκρανίας και των ΗΠΑ είχαν συνομιλίες την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τη λήξη του πολέμου, ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως έκανε γνωστό ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι οι ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις εκπροσωπήθηκαν από τον απεσταλμένο και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσαντ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της επενδυτικής εταιρείας BlackRock, Λάρι Φινκ.

Από την ουκρανική πλευρά, παρόντες ήταν η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο υπουργός Οικονομίας Ολέξιι Σομπολέφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίγκα και ο αναπληρωτής του Σεργκέι Κισλίτσια, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας Αντρίι Χνάτοφ.

«Στην πραγματικότητα, αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση της ομάδας που θα εργαστεί πάνω σε ένα έγγραφο για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέρη «συζήτησαν βασικά πράγματα για την ανάκαμψη, διάφορους μηχανισμούς και οράματα για την ανοικοδόμηση».

«Υπάρχουν πολλές εξελίξεις που, με τη σωστή προσέγγιση, μπορούν να λειτουργήσουν στην Ουκρανία.

Έχουμε ήδη προετοιμάσει μια ουκρανική άποψη για τα βασικά 20 σημεία του θεμελιώδους εγγράφου για τον τερματισμό του πολέμου. Η γενική ασφάλεια είναι αυτή που θα καθορίσει την οικονομική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, πως συμφωνήθηκα «περαιτέρω επαφές μεταξύ των ομάδων».

Together with our team, I held a productive discussion with the American side – @SecScottBessent, @jaredkushner, and Larry Fink. In fact, this could be considered the first meeting of the group that will work on a document concerning reconstruction and economic recovery of… pic.twitter.com/NdmrPrXFtv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες πως ολοκληρώνονται οι εργασίες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας σχετικά με τις προτάσεις της Ουκρανίας και της Ευρώπης πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και θα παρουσιαστούν σύντομα στην αμερικανική πλευρά.

Στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας μεταξύ Ουκρανίας, Ευρώπης και ΗΠΑ, προετοιμάζονται τρία έγγραφα που θα αποτελέσουν τη βάση μιας ειρηνικής διευθέτησης. Το πρώτο αφορά τον τερματισμό του πολέμου, το δεύτερο τις εγγυήσεις ασφαλείας και το τρίτο έγγραφο – που συζητήθηκε σήμερα – που αφορά την ανοικοδόμηση της χώρας μετά το τέλος του πολέμου.