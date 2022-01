Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η χώρα του οποίου φοβάται μια πιθανή ρωσική εισβολή, είπε σήμερα ότι δεν υπάρχουν «μικρές» εισβολές, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν.

«Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στις μεγάλες δυνάμεις ότι δεν υπάρχουν ήσσονες εισβολές και μικρά έθνη. Όπως δεν υπάρχουν λίγα θύματα και λίγη οδύνη, μετά την απώλεια αγαπημένων προσώπων», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι.

«Το λέω αυτό ως πρόεδρος μιας μεγάλης δύναμης», πρόσθεσε.

We want to remind the great powers that there are no minor incursions and small nations. Just as there are no minor casualties and little grief from the loss of loved ones. I say this as the President of a great power 🇺🇦