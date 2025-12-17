Ζελένσκι προς τους συμμάχους της Ουκρανίας: Κάντε τη Ρωσία να καταλάβει ότι η συνέχιση του πολέμου είναι «άσκοπη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε σήμερα Τετάρτη 17.12.2025 έκκληση προς τους συμμάχους της Ουκρανίας να συνεχίσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, ενόψει της αυριανής, ιδιαίτερα κρίσιμης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο αυτή θα τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, με τον ουκρανό πρόεδρο να τονίζει τη σημασία της ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία.

Ο ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σταθερή υποστήριξη των εταίρων στέλνει σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία πως η συνέχιση του πολέμου δεν έχει κανένα νόημα. Όπως επεσήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μόνο μέσα από κοινή πίεση μπορεί να καταστεί σαφές στη Ρωσία ότι η επιμονή στη σύγκρουση είναι «άσκοπη».

«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων – το αποτέλεσμα για την Ευρώπη – πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρονιά θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία.

Ο ουκρανός πρόεδρος, αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι στόχοι της Μόσχας στη χώρα «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να διεξάγει ένα νέο «έτος πολέμου» στην Ουκρανία το 2026.

«Σήμερα, ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος.