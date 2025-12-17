Βλαντιμίρ Πούτιν: «Υστερία» οι αναφορές της Ευρώπης για πόλεμο με τη Ρωσία

Να υποβαθμίσει τις αναφορές που κάνουν διάφοροι ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχετικά με επικείμενο πόλεμο της Ρωσίας προς την Ευρώπη, επιχείρησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για υστερίες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του υπουργείου Άμυνας σημείωσε ότι εάν η Ουκρανία και η Δύση εγκαταλείψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες, τότε η Ρωσία θα καταλάβει τα εδάφη που διεκδικεί στην Ουκρανία με στρατιωτικά μέσα. «Η Ρωσία θα απελευθερώσει τη γη της με στρατιωτικά μέσα αν η Ουκρανία και τα αφεντικά της αποφύγουν τον διάλογο» ανέφερε.

«Χαιρετίζουμε την πρόοδο στον διάλογο με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες» σημείωσε.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι το βαλλιστικό πυραυλικό Oreshnik θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μάχης μέχρι το τέλος του έτους. Ανακοίνωσε, δε, την επιτυχημένη δοκιμή των πυραυλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, σημειώνοντας ότι τα συστήματα αυτά «υπάρχουν ήδη» και θα συνεχίσουν να βελτιώνονται.

«Ο ρωσικός στρατός έχει κερδίσει και διατηρεί σταθερά τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου, με τις ρωσικές ένοπλε δυνάμεις έχουν απελευθερώσει περισσότερους από 300 οικισμούς φέτος» υποστήριξε.

Πρόσθεσε, πως: «Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συντρίβουν τον εχθρό, συμπεριλαμβανομένων των επίλεκτων μονάδων του που έχουν εκπαιδευτεί σε δυτικά στρατιωτικά κέντρα».

«Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας θα διατηρήσουν τον πρωταρχικό τους ρόλο στην αποτροπή ενός επιτιθέμενου και στη διατήρηση της ισορροπίας δυνάμεων στον κόσμο» πρόσθεσε.