Ζελένσκι: Ρομπότ κατέλαβαν θέσεις του ρωσικού στρατού για πρώτη φορά στην ιστορία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός κατέλαβε ρωσικές θέσεις χρησιμοποιώντας μόνο ρομπότ – επίγεια και ιπτάμενα drones – χωρίς τη συμμετοχή πεζικού.

Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι στο πλαίσιο σχετικής ανακοίνωσης, «το μέλλον είναι ήδη στην πρώτη γραμμή» και η Ουκρανία το διαμορφώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολέμου, εχθρική θέση καταλήφθηκε αποκλειστικά από μη επανδρωμένες πλατφόρμες – επίγεια συστήματα και drones», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Zelensky presents Ukraine’s robot soldiers to the world:



“For the first time in the war, an enemy position was captured entirely by ground robotic systems and drones. No infantry. A robot entered the most dangerous area instead of a soldier & captured it” pic.twitter.com/Z1cxMwryxN — Visegrád 24 (@visegrad24) April 14, 2026

«Οι κατακτητές παραδόθηκαν και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πεζικό και χωρίς απώλειες από την πλευρά μας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ουκρανικά ρομποτικά συστήματα Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia και άλλα έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 22.000 αποστολές σε μόλις τρεις μήνες. «Με άλλα λόγια, σώθηκαν ζωές πάνω από 22.000 φορές που μπήκε ρομπότ στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν πολεμιστή. Αυτό έχει να κάνει με την υψηλή τεχνολογία να προστατεύει την υψηλότερη αξία- την ανθρώπινη ζωή» υπογράμμισε.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε πού είχε λάβει χώρα η συγκεκριμένη επιχείρηση.