Ζελένσκι σε Πολωνία: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταλλάξει drones με μαχητικά αεροσκάφη»

Η Βαρσοβία ετοιμάζει ένα νέο πακέτο βοήθειας 55,91 εκατομμυρίων δολαρίων για το Κίεβο, που θα αποτελείται κυρίως από θωρακισμένα οχήματα
Πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16
Πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 / Φωτογραφία U.S Air Force

Από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Πολωνία έχει σταθεί στο πλευρό του ανατολικού της γείτονα, με έμπρακτο τρόπο, με οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, ενώ στο επίκεντρο μπαίνει το ενδεχόμενο να παραχωρηθούν μαχητικά αεροσκάφη.

Κατά την διάρκεια της σημερινής (05.02.2026) συνέντευξης Τύπου, με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταλλάξει δικά του drones με αντιαεροπορικούς πυραύλους και πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι δύο συζήτησαν την ανάπτυξη της διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, της οποίας το ενεργειακό σύστημα έχει πληγεί από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τους τελευταίους μήνες.

Η Πολωνία ετοιμάζει ένα νέο πακέτο βοήθειας 200 εκατομμυρίων ζλότι (55,91 εκατομμυρίων δολαρίων) για την Ουκρανία, που θα αποτελείται κυρίως από θωρακισμένα οχήματα, δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ.

Ο Τουσκ είπε ότι η Πολωνία μπορεί να δώσει στην Ουκρανία μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-29 οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι του είχε πει ότι το Κίεβο μπορεί να χρειαστεί άλλο εξοπλισμό αντιαεροπορικής άμυνας που είναι υψηλής προτεραιότητας και ότι θα συζητήσει το θέμα αυτό με Πολωνούς αξιωματούχους και θα το συζητήσει ξανά με τον Ουκρανό πρόεδρο την Δευτέρα.

