Κόσμος

Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Η Ρωσία επιδιώκει να επιβάλει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής παγκοσμίως και να ανατρέψει τις επιλογές που έχουν κάνει οι λαοί για το μέλλον τους», επισήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Liesa Johannssen / File Photo

Ως Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτήρισε την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημαίνοντας ότι h παραχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα ή στη Ζαπορίζια θα είναι ουσιαστικά εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Μιλώντας στο BBC από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει, χωρίς να εγκαταλείψει καίριες στρατηγικές περιοχές, παρά τις βαριές απώλειες που –όπως σημείωσε– έχει υποστεί η Ρωσία στην προσπάθειά της να τις καταλάβει. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη σύγκρουση ως «Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Κατά την άποψή μου, ο Πούτιν τον έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε. «Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και με ποιον τρόπο θα τον σταματήσουμε. Η Ρωσία επιδιώκει να επιβάλει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής παγκοσμίως και να ανατρέψει τις επιλογές που έχουν κάνει οι λαοί για το μέλλον τους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η παραχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα ή στη Ζαπορίζια δεν αποτελεί απλώς εδαφική απώλεια, αλλά «εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών», κάτι που –όπως είπε– θα προκαλούσε βαθύ διχασμό στην κοινωνία. Παράλληλα, προειδοποίησε πως ακόμη και αν η Ρωσία ικανοποιηθεί προσωρινά, η σύγκρουση δεν θα λήξει οριστικά: «Ίσως χρειαστεί ένα ή δύο χρόνια για να ανασυνταχθεί, αλλά στη συνέχεια θα συνεχίσει».

Παράλληλα επανέλαβε ότι η ουκρανική νίκη δεν περιορίζεται στην ανάκτηση εδαφών, αλλά συνδέεται πρωτίστως με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διεθνούς νομιμότητας: «Η αποκατάσταση των συνόρων του 1991 συνιστά δικαιοσύνη. Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, και για τον κόσμο η νίκη σημαίνει την πλήρη αποκατάσταση της εδαφικής μας ακεραιότητας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
190
118
113
95
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πώς οι Αρχές του Μεξικού έφτασαν στον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο»: Η επιχείρηση που σκόρπισε το χάος και η νέα μονάδα των ΗΠΑ
Ο θάνατός του πυροδότησε κύμα βίας, καθώς μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν αυτοκινητοδρόμους σε πολλές μεξικανικές πολιτείες
Χάος στο Μεξικό
Νετανιάχου: «Εξάγωνο συμμαχιών με Ελλάδα και Κύπρο ενάντια στους ριζοσπάστες εχθρούς της Μέσης Ανατολής»
«Τόσο ο ριζοσπαστικός σιιτικός άξονας, τον οποίο έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά, όσο και ο αναδυόμενος, ο ριζοσπαστικός σουνιτικός» είναι κατά τον Νετανιάχου οι αντίπαλοι του Ισραήλ
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου 9
Μεξικό: Ο στρατός σκότωσε τον πανίσχυρο βαρόνο ναρκωτικών, Νεμέσιο Οσεγκέρα – Ταραχές στο Χαλίσκο και το Μιτσοακάν
Ήταν αρχηγός σε ένα από τα βιαιότερα καρτέλ στο Μεξικό σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - Πρόσφατα η Ουάσινγκτον το χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση»
REUTERS 5
Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος που πυροβολήθηκε επειδή μπήκε ένοπλος στο Μαρ α Λάγκο του Τραμπ - Είχε δηλωθεί αγνοούμενος
Ο 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν μπήκε με το αυτοκίνητό του στο θέρετρο - Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον πυροβόλησαν αφού τον διέταξαν να αφήσει κάτω το όπλο και το μπιτόνι βενζίνης που κρατούσε
Αυτοκίνητα περνούν μπροστά από το θέρετρο Mar-a-Lago του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την εκτέλεση ενός άνδρα οπλισμένου με καραμπίνα από την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και την τοπική αστυνομία, ο οποίος παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας του θέρετρου στο Παλμ Μπιτς
5
Newsit logo
Newsit logo