Ζελένσκι: Συμφωνήσαμε με τις ΗΠΑ σε αρκετά έγγραφα για εγγυήσεις ασφαλείας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Για την πρόοδο των συνομιλιών σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μίλησε σήμερα (23.12.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ενημερώθηκε για τα αποτελέσματά τους από την ουκρανική ομάδα διαπραγματεύσεων που επέστρεψε από τις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν συνομιλίες στο Μαϊάμι το περασμένο Σαββατοκύριακο με αντιπροσωπείες από την Ευρώπη και την Ουκρανία αλλά και ξεχωριστές συνομιλίες με Ρώσους εκπρόσωπους, καθώς διαβουλεύονται τις δυνατότητες μιας διευθέτησης του πολέμου, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια συγκρούσεων.

«Εργάσθηκαν παραγωγικά με τους απεσταλμένους του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ και αρκετά σχέδια εγγράφων είναι ήδη έτοιμα» έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αφότου ενημερώθηκε για τις συνομιλίες από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές Ρουστέμ Ουμέροφ και Αντρίι Χνάτοφ.

«Συγκεκριμένα αυτά περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, την ανοικοδόμηση και ένα βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου».

Rustem Umerov and Andrii Hnatov delivered a detailed report following their meetings with the American team. They worked productively with envoys of President Trump, and several draft documents have now been prepared. In particular, these include documents on security guarantees…

Το Κίεβο, δεχόμενο από τις ΗΠΑ πιέσεις για ταχεία διασφάλιση της ειρήνης, προσπάθησε να εξισορροπήσει την αρχική πρόταση που θεωρείται ευρέως ευνοϊκή για τη Μόσχα, απαιτώντας από αυτήν να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη και να περιορίσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει ισχυρές εγγυήσεις από τους συμμάχους για να αποτρέψουν μία ακόμη ρωσική εισβολή έπειτα από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

«Τα σημεία για σήμερα έχουν καθοριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχούν στον στόχο του πραγματικού τερματισμού του πολέμου και στην ανάγκη αποτροπής μιας τρίτης ρωσικής εισβολής», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά την μεγάλη αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία ενάντια στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να προκληθούν παρατεταμένες διακοπές ρεύματος, καθώς οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα.

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them "shaheds."…

Η ρωσική εφημερίδα «Ιζβέστια» επικαλείται τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ ο οποίος δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ στο Μαϊάμι για τους τρόπους επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν πρέπει να εκληφθούν ως τομή.