Ζελένσκι: Τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπολύουν αντεπίθεση στο μέτωπο του Ντονέτσκ και ανακτούν χαμένα εδάφη

Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία βρέθηκε σήμερα Πέμπτη (18.09.2025) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ενημερώθηκε για την πορεία των επιχειρήσεων ενώ βράβευσε στρατιωτικούς για την υπηρεσία τους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στην μάχη για την ανακατάληψη εδάφους κοντά στην Ντομπροπίλια του Ντονέτσκ μετά τις γρήγορες προελάσεις που έκαναν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή τον Αύγουστο του 2025.

«Βήμα – βήμα οι μαχητές απελευθερώνουν τη γη μας, από την έναρξη της επιχείρησης, ανακτήθηκαν 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα και επτά οικισμοί και ο ο στρατός μας διεξάγει επιχείρηση αντεπίθεσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο» τόνισε ο ίδιος.

Command post of the AFU Airborne Assault Forces in the Donetsk region. I spoke with the commanders of AAF units about the active defense of Pokrovsk and Myrnohrad, next steps, training of servicemembers, staffing of the AAF and assault units, and the specifics of carrying out… pic.twitter.com/I8Y7tlIpiD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Στην συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε Ζελένσκι περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ: «Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν».

Пункт управління Десантно-штурмових військ ЗСУ в Донецькій області. Поспілкувався з командирами підрозділів ДШВ про активну оборону Покровська й Мирнограда та подальші кроки, підготовку військовослужбовців, комплектування десантно-штурмових військ і штурмових підрозділів,… pic.twitter.com/7JIBvYlCrx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2025

Το Κίεβο παρέλαβε σορούς στρατιωτών

Η περιοχή του Ντονέτσκ, η οποία κατέχεται μόνο εν μέρει από τη Ρωσία, αλλά την οποία η Μόσχα θέλει να εγκαταλείψει το Κίεβο πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, παραμένει το πεδίο των πιο έντονων μαχών.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτικών, κατά την διάρκεια της τελευταίας ανταλλαγής με την Ρωσία.

Περισσότεροι από 7.000 νεκροί, οι περισσότεροι μη ταυτοποιημένοι, έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, κατά την διάρκεια των πολλαπλών ανταλλαγών, που υπήρξαν αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα εφέτος.

Σε μια ανακοίνωση του, το Συντονιστικό Συμβούλιο της Ουκρανίας για τους αιχμαλώτους πολέμου αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι θα εργασθούν για την ταυτοποίηση των νεκρών.

Πέντε νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Κοστιαντινίβκα

Από την πλευρά της, η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (18.09.2025) ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Κοστιαντινίβκα, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Telegram ότι το πλήγμα έγινε γύρω στις 10 π.μ. (ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες και τρεις άνδρες και να προκληθούν ζημιές σε τέσσερις πολυκατοικίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλησιάσει την πόλη σε απόσταση περίπου 8-10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον ιστότοπο DeepState, που καταγράφει τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης.