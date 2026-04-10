Ζορντάν Μπαρντελά: Το love story με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Καρολίνα που μονοπωλεί τα γαλλικά media

Όλη η Γαλλία μιλάει για το «ειδύλλιο» του ακροδεξιού Ζορντάν Μπαρντελά με μια ιταλίδα πριγκίπισσα.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο 30χρονος πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και φαβορί για τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν του χρόνου στη Γαλλία, εφόσον θέσει υποψηφιότητα αντί της Μαρίν Λε Πεν, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας στη Γαλλία, αυτή τη φορά για την προσωπική του ζωή. Φωτογραφίες που δημοσιεύει το περιοδικό Paris Match φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη σχέση του επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς με Ιταλίδα πριγκίπισσα, τη Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών.

Το γαλλικό περιοδικό δημοσίευσε φωτογραφικό ρεπορτάζ από την Κορσική, όπου Μπαρντελά και Μαρία-Καρολίνα εμφανίζονται να κάνουν βόλτα πιασμένοι χέρι-χέρι.

Jordan Bardella serait en couple avec une véritable princesse. Mais qui est donc Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ?



À seulement 22 ans, cette jeune femme au destin fascinant n’est pas juste une “fille de” : c’est une descendante directe de Louis XIV. Oui, le… pic.twitter.com/gC4nxQHyOU — 75 Secondes (@75secondes) April 8, 2026

Η σχέση Μπαρντελά με τη Μαρία Καρολίνα είχε ήδη πυροδοτήσει φήμες από τον Ιανουάριο, όταν είχαν εντοπιστεί να αποχωρούν μαζί από εκδήλωση και να επιβιβάζονται στο ίδιο αυτοκίνητο.

Ερωτηθείς τότε, ο Μπαρντελά είχε δηλώσει πως είναι «ευτυχισμένος» και «δεν είναι πλέον ελεύθερος», αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ποια είναι η ιταλίδα αριστοκράτισσα

Η 22χρονη Μαρία-Καρολίνα γεννήθηκε στη Ρώμη και είναι κόρη του πρίγκιπα Καρόλου των Βουρβόνων των Δύο Σικελιών και της πριγκίπισσας Καμίλα.

Μετά την αλλαγή των κανόνων διαδοχής το 2016, θεωρείται κληρονόμος του οίκου και φέρει τον τίτλο της δούκισσας της Καλαβρίας.

Πολύγλωσση και κοσμοπολίτισσα, έχει μεγαλώσει μεταξύ Μόντε Κάρλο, Παρισιού και Ρώμης, και είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ζευγάρι φέρεται να γνωρίστηκε στο Μονακό το 2025. Έκτοτε, οι κοινές εμφανίσεις τους πληθαίνουν, με το πρόσφατο φωτορεπορτάζ να θεωρείται από πολλούς ως η «επίσημη» επιβεβαίωση της σχέσης τους.

Η αποκάλυψη της σχέσης έρχεται σε μια περίοδο που το πολιτικό προφίλ του Μπαρντελά ενισχύεται σημαντικά. Θεωρείται πιθανός υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, ειδικά αν το εφετείο επικυρώσει τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που έχει επιβληθεί πρωτοδίκως στη Μαρίν Λε Πεν.

Μέχρι σήμερα, ο 30χρονος ακροδεξιός πολιτικός έχει καλλιεργήσει την εικόνα ενός «αυτοδημιούργητου» ανθρώπου με ρίζες από την ιταλική εργατική τάξη.

Η σχέση του με μια αριστοκρατικής καταγωγής προσωπικότητα ενδέχεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς η Γαλλία οδεύει προς μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.