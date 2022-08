Να άρουν το καθεστώς διευκόλυνσης στην έκδοση βίζας για τους Ρώσους πολίτες, που είχε συμφωνηθεί το 2007 ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Μόσχα – κατέληξαν οι υπουργοί εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοίνωσε μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, η είσοδος Ρώσων πολιτών στις γειτονικές χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέχει ρίσκο ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άρση των διευκολύνσεων “θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των νέων θεωρήσεων εισόδου που εκδίδονται από τις χώρες μέλη της ΕΕ. Θα είναι πιο δύσκολο, θα παίρνει περισσότερο χρόνο”, πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: EU foreign ministers have just agreed to fully suspend the union’s 2007 visa facilitation agreement with 🇷🇺 #Russia , announces 🇪🇺foreign affairs chief @JosepBorrellF in Prague. He says Russians entering neighboring EU states present a “security risk” pic.twitter.com/ysZYinnsSq

Όπως μεταδίδει μέσω Twitter ο δημοσιογράφος Dave Keating, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι αυτή η κοινή προσέγγιση της ΕΕ για τον τερματισμό της διευκόλυνσης στην έκδοση θεωρήσεων, θα αποτρέψει τους Ρώσους από το να συμμετέχουν στις «αγορές βίζας» Σένγκεν.

«Έχουμε δει πολλούς Ρώσους να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αναψυχή και για ψώνια σαν να μην μαίνεται πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό δεν μπορεί να είναι business as usual», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπορέλ.

«Αυτός ο [συμβιβασμός] θα επιτρέψει τη χορήγηση βίζας σε ατομική βάση μετά από ενδελεχή αξιολόγηση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης ή συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων… Δεν θέλουμε να αποκοπούμε από τους Ρώσους που είναι κατά του πολέμου στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Borrell: “This [compromise] will allow visas to be granted on an individual basis after a thorough assessment of each individual case and especially specific groups of people.”



“We don’t want to cut ourselves off from those Russians who are against the war in #Ukraine“