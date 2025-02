6+1 ταινίες για να δεις με το άλλο σου μισό την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Αρκετά ζευγάρια επιλέγουν να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου μ’ένα ρομαντικό δείπνο στο αγαπημένο τους εστιατόριο με την συνοδεία κεριών, κρασιού και μουσικής.

Ωστόσο, αν δεν θέλεις να βγεις από το σπίτι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, υπάρχουν κι άλλες επιλογές που μπορούν να ενδυναμώσουν τον έρωτα σου με το ταίρι σου.

Κατά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια τέλεια ευκαιρία για να περάσεις ποιοτικό χρόνο με το άλλο σου μισό, απολαμβάνοντας μια ρομαντική ταινία στο σπίτι.

Ας δούμε μαζί επτά ταινίες που μπορείτε να δείτε μαζί, αγκαλιασμένοι στον καναπέ, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα γι’αυτήν την ξεχωριστή ημέρα.

Χαμένοι στη μετάφραση

Το «Χαμένοι στη μετάφραση» (Lost in Translation) είναι μια κωμική-δραματική ταινία, σε σκηνοθεσία και σενάριο της Σοφία Κόπολα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Μπιλ Μάρεϊ, Σκάρλετ Τζοχάνσον, ο Τζιοβάνι Ριμπίζι και η Άννα Φάρις. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν μεσήλικα ηθοποιό, τον Μπομπ, και μια νεαρή κοπέλα, την Σάρλοτ, που αποφοίτησε πρόσφατα από το πανεπιστήμιο.

Οι δυο τους βρίσκονται για διαφορετικούς λόγους στην Ιαπωνία και μεταξύ τους αναπτύσσεται συμπάθεια μετά από μια τυχαία συνάντηση σ’ένα ξενοδοχείο του Τόκιο. Η ταινία κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο του 2003.

Τιτανικός

Ο Τιτανικός (Titanic) είναι μια δραματική και αισθηματική ταινία εποχής του 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζέιμς Κάμερον, βασισμένη στο διασημότερο ναυάγιο όλων των εποχών, αυτό του υπερωκεάνιου Τιτανικός που βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 1912. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κέιτ Γουίνσλετ.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τζακ και της Ρόουζ, δύο νεαρών ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, που ερωτεύονται πάνω στο πλοίο, ενώ αυτό κάνει το μοιραίο του ταξίδι. Η Γκλόρια Στιούαρτ υποδύεται την ηλικιωμένη Ρόουζ, που αφηγείται την ιστορία και ο Μπίλι Ζέιν τον αρραβωνιαστικό της νεαρής Ρόουζ.

Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού

H «Aιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) είναι μια αισθηματική κομεντί φαντασίας (2004), σε σκηνοθεσία του Μισέλ Γκοντρί και σε σενάριο του Τσάρλι Κάουφμαν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Τζιμ Κάρεϊ και Κέιτ Γουίνσλετ, ενώ μαζί τους εμφανίζονται οι Κίρστεν Ντανστ, Μαρκ Ράφαλο, Τομ Γουίλκινσον, Ελάιτζα Γουντ και Τομ Γουίλκινσον.

Ο Τζόελ, συντετριμμένος που η κοπέλα του, Κλέμενταϊν, έσβησε τη σχέση τους από το μυαλό της, αποφασίζει να κάνει το ίδιο. Καθώς βλέπει τις αναμνήσεις του να διαγράφονται, συνειδητοποιεί ότι την αγαπάει ακόμα και ότι μπορεί να είναι αργά για να διορθώσει το λάθος του.

Ερωτική Επιθυμία

Η «Ερωτική επιθυμία» (In the mood for love) είναι ταινία παραγωγής 2000, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γουόνγκ Καρ-Βαι, με πρωταγωνιστές τη Μάγκι Τσενγκ και τον Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι.Η ταινία εκτυλίσσεται στο Χονγκ Κονγκ, το 1962. Ο Τσόου Μο Γουαν, δημοσιογράφος, νοικιάζει ένα διαμέρισμα την ίδια μέρα με τη Σου Λε Ζεν, γραμματέα σε ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι γείτονες και παντρεμένοι με συζύγους που τους αφήνουν μόνους για λόγους δουλειάς. Παρά την παρουσία των γειτόνων και της σπιτονοικοκυράς, ο Τσόου και η Σου συναντιούνται μόνοι συχνά, και αρχίζουν να γίνονται φίλοι.Εκμυστηρεύονται τις υποψίες τους ότι οι δυο τους σύζυγοι είναι παράνομο ζευγάρι.

Ο Τσόου πείθει τη Σου να «παίξουν» αυτό που φαντάζονται ότι συμβαίνει με τους συντρόφους τους, και σιγά- σιγά η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο παιχνίδι και το αληθινό ειδύλλιο χάνεται.Ο Τσόου ζητά από τη Σου να τον βοηθήσει να γράψει μια σειρά με θέμα τις πολεμικές τέχνες για την εφημερίδα του. Καθώς η σχέση τους γίνεται πιο στενή, οι γύρω τους αρχίζουν να το παρατηρούν, και ο Τσόου με τη Σου προσπαθούν να πείσουν ο ένας τον άλλο ότι δεν θα επαναλάβουν αυτό που έκαναν οι σύζυγοί τους.

Το Ημερολόγιο

Το «Ημερολόγιο» (The Notebook) είναι αισθηματικό δράμα παραγωγής 2004, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκολας Σπαρκς. Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Νικ Κασσαβέτης. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Ράιαν Γκόσλινγκ και Ρέιτσελ ΜακΆνταμς ως ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι στις αρχές της δεκαετίας του 1940.

Οι δυο τους θα παραμείνουν χώρια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όμως το πάθος ανάμεσά τους που δεν χάθηκε ποτέ, θα τους ενώσει ξανά όταν πλέον θα έχουν προχωρήσει στις ζωές τους. Την ιστορία τους, την αφηγείται από το παρόν ένας ηλικιωμένος άντρας (Τζέιμς Γκάρνερ) που μένει σε ένα γηροκομείο, σε μία ηλικιωμένη γυναίκα (Τζίνα Ρόουλαντς) που διαμένει και αυτή στο ίδιο γηροκομείο.

Αγάπα με αν τολμάς

Το «Αγάπα με αν τολμάς» (Jeux d’ Enfants) είναι μια γαλλική αισθηματική κομεντί παραγωγής 2003, σε σκηνοθεσία Γιαν Σαμιέλ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γκιγιόμ Κανέ και Μαριόν Κοτιγιάρ. Ο Ζυλιέν και η Σοφί πρωτογνωρίζονται στην ηλικίων των 8 ετών όταν και οι δυο τους περνάνε δύσκολες καταστάσεις. Ο Ζυλιέν βλέπει τη μητέρα του να αργοπεθαίνει από καρκίνο και η Σοφί έχει γίνει το επίκεντρο των συμμαθητών της στο σχολείο, οι οποίοι την πειράζουν συνεχώς.

Για να την κάνει να νιώσει καλύτερα, ο Ζυλιέν της δίνει ένα μικρό τενεκεδένιο κουτί, δώρο που του έδωσε η μητέρα του. Επειδή είναι σημαντικό γι’ αυτόν, της ζητάει να του το δανείζει. Η Σοφί όμως του ζητάει να της αποδείξει πόσο σημαντικό είναι αυτό το δώρο γι’ αυτόν. Ο Ζυλιέν τότε τραβάει το χειρόφρενο του σχολικού λεωφορείου και το λεωφορείο γεμάτο με παιδιά κατρακυλάει σε μια κατηφόρα. Το παιχνίδι τους μόλις άρχισε: το κουτί θα αλλάζει ιδιοκτήτη κάθε φορά που μία πρόκληση ολοκληρώνεται.

(500) Μέρες με τη Σάμερ

Το (500) Μέρες με τη Σάμερ (500 Days of Summer‎‎) είναι δραματική, αισθηματική κομεντί παραγωγής 2009 σε σκηνοθεσία του Μαρκ Γουέμπ και σενάριο των Σκοτ Νιουστάντερ και Μάικλ Γουέμπερ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ και η Ζόι Ντεσανέλ. Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Τομ και της πολυπαθούς σχέσης του με τη Σάμερ.