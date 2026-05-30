O Πολ Γουέσλι στην Ελλάδα για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου: Η φωτογραφία με τη σύντροφό του

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Πολ Γουέσλι βρίσκεται στην Ελλάδα και ο λόγος που επισκέφθηκε τη χώρα μας δεν είναι άλλος από τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Vampire Diaries» δημοσίευσε στο Instagram το Σάββατο (30.05.2026) ένα story μαζί με τη σύντροφό του, Natalie Kuckenburg. Ο Πολ Γουέσλι πόζαρε με φόντο το απέραντο γαλάζιο, στο μέρος όπου πρόκειται να παντρευτεί απόψε η Αμαλία Κωστοπούλου και έδειχνε χαλαρός και χαρούμενος.

«Celebrating», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο γνωστός ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι μία ημέρα νωρίτερα η Αμαλία Κωστοπούλου και ο άντρας της ζωής της γιόρτασαν με ένα μεγάλο πάρτι. Εκεί ήταν φυσικά και οι γονείς της, Τζένη Μπαλατσινού και Πέτρος Κωστόπουλος. Εκεί η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε με την ψυχή της, ενώ ο Πέτρος Κωστόπουλος βρισκόταν δίπλα της και διασκέδαζε.