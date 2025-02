ASAP Rocky: Πανηγύρισε με την Rihanna την αθώωση από τις κατηγορίες για πυροβολισμό φίλου του

Στιγμές συγκίνησης και έντονων πανηγυρισμών εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου του Λος ‘Αντζελες, όταν ο ράπερ A$AP Rocky απαλλάχθηκε από τις δύο κακουργηματικές κατηγορίες για επίθεση με ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, σε ένα περιστατικό που συνέβη τον Νοέμβριο του 2021. Η σύντροφός του Rihanna ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Όπως αναφέρει το ΑP, ο ράπερ που είχε δίπλα του τη Rihanna, πυροβόλησε δύο φορές τον πρώην φίλο του, Τερέλ Έφρον (Terell Ephron), γνωστό και ως A$AP Relli κατά τη διάρκεια έντονης συζήτησης, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Η δίκη που κράτησε τρεις εβδομάδες, έφτασε στο τέλος της έπειτα από μόλις τρεις ώρες διαβουλεύσεων των ενόρκων. Ο A$AP Rocky, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ρακίμ Μάιερς (Rakim Mayers), αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 24 χρόνια.

Η αίθουσα του δικαστηρίου, γεμάτη από θαυμαστές του χιπ-χοπ καλλιτέχνη και της συντρόφου του, Rihanna, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, κατά την ανάγνωση της αθωωτικής απόφασης με τον Rocky να πηδά στην αγκαλιά της σούπερ σταρ, η οποία καθόταν ανάμεσα στη μητέρα και την αδελφή του.

«Σας ευχαριστώ όλους που μου σώσατε τη ζωή» δήλωσε ο Rocky στους ενόρκους, καθώς αποχωρούσε από το δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την παραμονή της δίκης, απέρριψε πρόταση της εισαγγελίας για μόλις έξι μήνες φυλάκιση, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Η δίκη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, λόγω της δημοτικότητας του A$AP Rocky και της σχέσης του με τη διάσημη τραγουδίστρια, η οποία στήριξε τον σύντροφό της καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, μαζί με τα δύο παιδιά τους.

Μέσα στο χάος των πανηγυρισμών, ο γραμματέας της δίκης χρειάστηκε αρκετή ώρα για να διαβάσει τη δεύτερη αθωωτική απόφαση.

«Κύριε Μάιερς, είστε ελεύθερος» είπε ο δικαστής Μαρκ ‘Αρνολντ(Mark Arnold).

