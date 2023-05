Σε λίγες εβδομάδες έρχεται στις τηλεοράσεις ο δεύτερος κύκλος της σειράς «And Just Like That», που θεωρείται η συνέχεια της θρυλικής πλέον σειράς, «Sex and the City», ενώ οι φανατικοί της σειράς με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι ενθουσιασμένοι με την επιστροφή του «Έινταν», Τζον Κορμπέτ.

Συγκεκριμένα, η σειρά των 11 επεισοδίων θα κάνει πρεμιέρα με δύο επεισόδια στις 22 Ιουνίου και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα εννέα επεισόδια κάθε εβδομάδα από την συχνότητα του ΗΒΟ ΜΑΧ. Η ανακοίνωση έγινε από την Warner Bros. Discovery σε παρουσίαση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης για τη συνέχεια του Sex and the City και πρωταγωνίστρια φυσικά τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον, Κρίστιν Ντέιβις και Σάρα Ραμίρεζ επιστρέφουν στην Νέα Υόρκη σε σενάριο μεταξύ άλλων του Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

«Ο δεύτερος κύκλος έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, την επανεκκίνηση και το γέλιο, ειδικά για αυτούς που έχουν βιώσει το πένθος» είχε δηλώσει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Entertainment Tonight.

Όπως αναφέρει το Deadline η παραγωγή και σκηνοθεσία ανήκει στον Michael Patrick King μαζί με τους Cynthia Nixon, Ry Russo-Young και Julie Rottenberg.