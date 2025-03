Angie Stone: Νεκρή σε τροχαίο η θρυλική τραγουδίστρια της hip hop μουσικής

Σοκ στην παγκόσμια μουσική σκηνή από την είδηση του θανάτου, σε τροχαίο δυστύχημα, της θρυλικής τραγουδίστριας και πρώην μέλους του εμβληματικού hip-hop συγκροτήματος «The Sequence», Angie Stone.

Η τραγουδίστρια Angie Stone, από τις πρωτοπόρες της hip-hop μουσικής σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μετά από εμφάνιση στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ.

Την είδηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της, Ντέμπορα Ρ. Σαμπάν, μιλώντας στο TMZ το Σάββατο (01/03/2025), ενώ το τραγικό συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν το βαν που επέβαινε η Angie Stone συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1961 στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, και ξεκίνησε να τραγουδάει gospel μουσική στην First Nazareth Baptist Church.

Το 1979 ίδρυσε το συγκρότημα «The Sequenc», ένα από τα πιο σημαντικά γυναικεία hip hop συγκροτήματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έγινε μέλος του R&B συγκροτήματος Vertical Hold.

Στη συνέχεια, η Στόουν υπέγραψε συμβόλαιο με την Arista Records για να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της Black Diamond (1999), το οποίο έγινε χρυσό και γέννησε το single «No More Rain (In This Cloud)».

Μετά τη μετάβαση στην J Records, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της, Mahogany Soul (2001), το οποίο γέννησε το hit single «Wish I Didn’t Miss You». Ακολούθησε το Stone Love (2004) και το The Art of Love & War (2007), το πρώτο της άλμπουμ που κατέκτησε το νούμερο ένα στο αμερικανικό Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums chart.

Η Στόουν επιχείρησε να ασχοληθεί με την υποκριτική τη δεκαετία του 2000, κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην κωμική ταινία The Hot Chick το 2002 και το θεατρικό της ντεμπούτο το 2003, στο ρόλο της Big Mama Morton στο μιούζικαλ Chicago του Μπρόντγουεϊ.

Έκτοτε έχει εμφανιστεί σε δευτερεύοντες ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς και σε αρκετές μουσικές παραγωγές.