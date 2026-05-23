Η Αθηνά Οικομάκου με τις φίλες της στη Λισαβόνα μετά τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Στη Λισαβόνα έμελλε να γιορτάσει τον γάμο της η Αθηνά Οικονομάκου, έχοντας στο πλευρό της όχι τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα αλλά τις φίλες της. Η γνωστή influencer «φόρτωσε» τα μπαγάζια της και μαζί με τις Χριστίνα Κοντοβά, Ευγενία Σαμαρά, Λένα Δροσάκη, Κωνσταντίνα Βασιλείου και Νικόλ Παναγιώτου ταξίδεψαν στην Πορτογαλία, σε ένα «after wedding bachelor».

Αθήνα Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στις 16/5 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, έχοντας δίπλα τους ελάχιστους προσκεκλημένους. Πέντε ημέρες μετά, αποφάσισε να γιορτάσει τον έγγαμο βίο με τις φίλες της στη Λισαβόνα, ανεβάζοντας σχετικό υλικό στα social media.

«Ήταν κάτι που θέλαμε να κρατήσουμε για εμάς. Για την οικογένεια και τους πολύ στενούς φίλους, οπότε σας ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές και που ήρθατε… Να είστε καλά, καλή συνέχεια», είπε στους δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Έτσι, Αθηνά Οικονομάκου, Χριστίνα Κοντοβά, Ευγενία Σαμαρά, Λένα Δροσάκη, Κωνσταντίνα Βασιλείου και Νικόλ Παναγιώτου ξεχύθηκαν στους γραφικούς δρόμους της Λισαβόνας, γεμίζοντας εμπειρίες και στιγμές γέλιου και διασκέδασης.

Το «μπάτσελορ» στη Λισαβόνα είχε σχεδιαστεί εδώ και καιρό καθώς η influencer ήθελε να γιορτάσει αυτή τη νέα αρχή στη ζωή της, έχοντας δίπλα της γυναίκες που τη στηρίζουν σταθερά όλα αυτά τα χρόνια.