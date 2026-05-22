Ενοχλημένος ο Κοργιαλάς που το «Μια φορά» συνδέθηκε με το κόμμα Καρυστιανού: «Τελείωσε η καριέρα μου»

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς αντέδρασε έντονα στη σύνδεση του τραγουδιού του «Μια φορά», το οποίο είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Με μια ανάρτηση στα social media ο Δημήτρης Κοργιαλάς σχολίασε με χιούμορ αλλά και με εμφανή ενόχληση πως η καριέρα του «τελείωσε», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θα τον πείραζε να γίνει… ψαράς, με αφορμή το τραγούδι «Μια φορά» που ακούστηκε στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ξύπνησα, έφτιαξα καφέ, άνοιξα και τον υπολογιστή να δω τα νέα και διαπίστωσα ότι όσο δούλευα το βράδυ η καριέρα μου είχε τελειώσει

…δε πειράζει….. ψαράς….. ψαράς!!!!! Δε με χαλάει!!! Καλημέρα σας!!!!» έγραψε στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Κοργιαλάς.

Ενώ την συνόδευσε με ένα βίντεο από την παρουσίαση του του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού την Πέμπτη (21/05/2026).

Ειδικότερα δημοσίευσε το σημείο εκείνο που ακούγεται το τραγούδι «Μια φορά», δικής του δημιουργίας, το οποίο το είχε ερμηνεύσει μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν το πρόσωπο-έκπληξη, την παρουσία του οποίου είχε προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού στο πλευρό της.

Η ηθοποιός απηύθυνε χαιρετισμό κατά την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, αφού προηγουμένως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός την υποδέχθηκε στη σκηνή προβάλλοντας το viral βίντεό της από το 2012, στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με λέτε Greek, αλλά είναι Ελληνίδα. Όχι Greek, Ελληνίδα».

Στο άκουσμα του ονόματός της, το κοινό στο «Ολύμπιον» ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ η ίδια, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε πως δεν είχε προετοιμάσει ομιλία, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Προετοιμαζόμουν επί 12 χρόνια για τη σημερινή ημέρα».

Αναφερόμενη στο βίντεο του 2012, σημείωσε ότι δημιουργήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, ενώ έστειλε χαιρετισμό στους Έλληνες και τους ελληνορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία έως τη Συρία.