Τα βρετανικά… Όσκαρ, τα βραβεία BAFTA, απονεμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (19.02.2023) με τις ταινίες «Ουδέν νεώτερο από το Δυτικό Μέτωπο» και «Τα πνεύματα του Ίνσεριν» να ξεχωρίζουν.

Το «Ουδέν νεώτερο από το Δυτικό Μέτωπο» κέρδισε το BAFTA καλύτερης ταινίας, ενώ ο Έντβαρντ Μπέργκερ κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.

Επίσης, η ταινία βραβεύτηκε με BAFTA καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου, ξενόγλωσσης (μη αγγλόφωνης) ταινίας, φωτογραφίας, ήχου και πρωτότυπης μουσικής επένδυσης.

«Σ’ ευχαριστώ που μου χάρισες την αυτοπεποίθηση να μετατρέψω τις αμφιβολίες σε πίστη για να κάνω αυτήν την ταινία. Είναι μια τεράστια, τεράστια τιμή», τόνισε ο σκηνοθέτης της ταινίας απευθυνόμενος στην κόρη του.

Φυσικά, ευχαρίστησε επίσης το συνεργείο του και τους συνυποψηφίους του.

Η ταινία «Τα πνεύματα του Ίνσερσιν» ήταν η καλύτερη βρετανική ταινία, ενώ οι Κέρι Κόντον και Μπάρι Κίογκαν κέρδισαν τα BAFTA β’ γυναικείου και β’ ανδρικού ρόλου.

Η Κέιτ Μπλάνσετ κέρδισε το BAFTA Α γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία Tar, ενώ το αντίστοιχο βραβείο στους άνδρες κέρδισε ο Όστιν Μπάτλερ για την ερμηνεία του ως Elvis.

Το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στην ταινία «Ναβάλνι» που είναι αφιερωμένη στον Ρώσο αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει τη συνωμοσία γύρω από τη δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγωντα Νόβιτσοκ του Αλεξέι Ναβάλνι, αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, οποίος είναι φυλακισμένος στη Ρωσία.

Ο Ναβάλνι είχε δηλητηριαστεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Σιβηρία το 2020, νοσηλεύτηκε στο Βερολίνο και κατηγόρησε το Κρεμλίνο για τη δηλητηρίασή του.

Από τις σημαντικές στιγμές της βραδιάς ήταν και η έναρξη όπου η Έλεν Μίρεν, η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Βασίλισσα Ελισάβετ και κέρδισε BAFTA και Όσκαρ, απέτισε φόρο τιμής στην επί 70 χρόνια μονάρχη της Βρετανίας, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου.

Παρόντες στην εκδήλωση στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ (σ.σ. είναι και πρόεδρος της Ακαδημίας) με τη σύζυγό του Κέιτ, οι οποίοι έγιναν… viral για μια ασυνήθιστη κίνηση οικειότητας της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Οι νικητές των BAFTA

Καλύτερης ταινίας

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερης βρετανικής ταινίας

Τα πνεύματα του Ίνσεριν

Καλύτερη σκηνοθεσία

Έντουαρτ Μπέργκερ

Καλύτερου Α’ ανδρικού ρόλου

Όστιν Μπάτλερ (Έλβις)

Καλύτερου Α’ γυναικείου ρόλου

Κέιτ Μπλάνσετ (Ταρ)

Καλύτερος Β’ ανδρικού ρόλου

Μπάρι Κίογκαν (Τα πνεύματα του Ίνσεριν)

Καλύτερου Β’ γυναικείου ρόλου

Κέριν Κόντον (Τα πνεύματα του Ίνσεριν)

Βραβείο ανερχόμενου αστέρα

Έμα Μάκεϊ

Βραβείο Αδελφότητας BAFTA

Σάντι Πάουελ

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

An Irish Goodbye

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

Ναβάλνι

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Καλύτερη μουσική επένδυσης

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερο μοντάζ

Πολ Ρότζερς

Καλύτερα ειδικά οπτικά εφέ

Avatar: The Way of Water

Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερου ήχου

Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου

Τα πνεύματα του Ινισέριν

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο

Καλύτερο ντεμπούτο από Βρετανό ηθοποιός

Σάρλοτ Γουέλς

Καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις

Elvis

Καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας

Τζέιμς Φρεντ

Καλύτερη ενδυματολογία

Κάθριν Μάρτιν

Καλύτερη σκηνογραφία

Babylon

Bafta Award for Best Casting

Elvis