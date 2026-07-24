Μαρία Ηλιάκη: Με το που έτρωγα με έπιαναν υπνηλίες, ώσπου κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το φαγητό

Για τις διατροφικές της συνήθειες μίλησε η Μαρία Ηλιάκη και αναφέρθηκε στην ανάγκη που είχε στο παρελθόν για γλυκό αλλά και τις υπνηλίες που την έπιαναν μόλις έτρωγε.

Η γνωστή παρουσιάστρια που παραμένει στο δυναμικό της ΕΡΤ1 και θα παρουσιάζει με τον Κρατερό Κατσούλη την εκπομπή «Νωρίς νωρίς» είναι καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο «Ζω καλά» και η συνέντευξή της θα προβληθεί το Σάββατο (25.07.2026). Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για τα όσα άλλαξε στη διατροφή της και το καλό που της έκαναν.

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Μιλώντας για υπεργλυκαιμίες και υπογλυκαιμίες η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε: «Είχα πολύ έντονη την τάση για γλυκό. Να τσιμπολογάω διάφορα και για αλμυρό πολλές φορές, αλλά κυρίως για γλυκό. Αυτό που μου χάλαγε πολύ την καθημερινότητα ήταν ότι με το που έτρωγα με έπιαναν υπνηλίες. Πολύ έντονες υπνηλίες. Όταν πήγαινα για φαγητό σε σπίτι ήταν η καλύτερή μου, γιατί μπορούσα να ξαπλώσω. Αυτό μου συνέβαινε για πάνω από έναν χρόνο. Ευτυχώς, οι φίλοι μου γελάνε πολύ μαζί μου και το βρίσκανε αστείο. Από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι έχει να κάνει με το φαγητό».

«Όταν άλλαξα το μοτίβο της διατροφής αυτό άλλαξε εντελώς. Από το πρώτο δίμηνο της διατροφής άλλαξε, γιατί εγώ ήμουν πολύ στρατιώτης σε αυτά που μου είπε ο γιατρός μου. Τώρα πλέον τρώω και έχω ενέργεια, δεν θέλω να κοιμηθώ.

Τα μεγάλα λάθη που έκανα στη διατροφή μου τότε ήταν ότι δεν έτρωγα συχνά. Το πρωί μπορεί να έτρωγα κάτι χαζό, το μεσημέρι σαλάτα κοτόπουλο και το βράδυ πάλι σαλάτα κοτόπουλο. Πεινούσα. Ξυπνούσα μέχρι και το βράδυ και ήθελα να φάω. Έτρωγα χαζομάρες. Επίσης δεν είχα προνοήσει να έχω μαζί μου το ταπεράκι μου. Αυτό που κάνω πλέον εδώ και 8 χρόνια», δήλωσε ακόμα η Μαρία Ηλιάκη για τις διατροφικές της συνήθειες.