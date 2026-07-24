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Η Ζέτα Μακρυπούλια πριν παίξει στην Επίδαυρο για πρώτη φορά: «Κυρίως νιώθω ευγνωμοσύνη»

«Ευχαριστώ γι' αυτό το ταξίδι», έγραψε αναφέροντας τα ονόματα των συνεργατών της
Ζέτα Μακρυπούλια
H Ζέτα Μακρυπούλια / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Η κωμωδία του Αριστοφάνη «Ειρήνη» περιοδεύει το φετινό καλοκαίρι και στον θίασο έχει ενταχθεί και η Ζέτα Μακρυπούλια. Η δημοφιλής ηθοποιός θα παίξει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο κι η πρεμιέρα της παράστασης στο ιστορικό θέατρο αναμένεται να γίνει το βράδυ της Παρασκευής (24.07.2026).

Μερικές ώρες πριν ανέβει, λοιπόν, για πρώτη φορά στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου με την τόσο σημαντική ιστορία η Ζέτα Μακρυπούλια μοιράστηκε στα social media στιγμές από τις πρόβες της και τα συναισθήματά της. 

«Έφτασε η μεγάλη μέρα! Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω με ακρίβεια τα συναισθήματα που έχω βιώσει αυτή την εβδομάδα.

Κυρίως νιώθω ευγνωμοσύνη που βρέθηκα σε αυτόν τον ιερό χώρο και είχα τη δυνατότητα να κάνω πρόβες στην Επίδαυρο. Να κάθομαι στις πέτρες αυτές και να παίρνω όλη την ενέργειά τους! 

Σήμερα λοιπόν είναι η πρεμιέρα της “Ειρήνης” του Αριστοφάνη. Μια γιορτή, όπως μας είπαν χθες όσοι ήρθαν στη γενική μας πρόβα. Αυτό ακριβώς είναι η παράσταση αυτή.

Μέσα από πολέμους και δεινά, πάντα έχουμε τον τρόπο να θυμόμαστε, να γιορτάζουμε και να σατιρίζουμε τη ζωή μας! Νίκο, Φοίβο, Άγγελε σας ευχαριστώ γι’ αυτό το ταξίδι! Ευγνώμων σε όσους είμαστε παρέα σε αυτή τη διαδρομή. Καλή μας αρχή», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ζέτα Μακρυπούλια και μοιράστηκε φωτογραφίες από τις πρόβες της παράστασης. 

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @zeta_makripoulia_official

Σημειώνεται ότι στην παράσταση του Νίκου Καραθάνου και του Φοίβου Δεληβοριά πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Εμιλυ Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριαντάφυλλου Γιλμάζ Χουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Σαμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Σπύρος Μπόσγας και Αντώνης Χρήστου.

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