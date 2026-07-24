Μαριάντα Πιερίδη για Λάμπρο Κωνσταντάρα: Δεν θέλω να ξανασχοληθώ, τη συνείδησή μου την έχω καθαρή

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη και μίλησε για τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τονίζοντας ότι εκείνη έχει καθαρή τη συνείδησή της.

Η Μαριάντα Πιερίδη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχαν παρουσιάσει το 2024 την εκπομπή «Summer’s Cool» στον ΣΚΑΪ. Όμως, η συνεργασία τους έληξε άδοξα, καθώς υπήρξε κάτι ανάμεσά τους που έβαλε τις σχέσεις τους στον «πάγο».

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«Δεν θέλω να ξανασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή», απάντησε η Μαριάντα Πιερίδη όταν ερωτήθηκε για το τι συνέβη ανάμεσα σε εκείνη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα την εποχή που συνεργάζονταν στον ΣΚΑΪ.

Για τη συνεργασία της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα δήλωσε: «Τη συνείδησή μου την έχω πάρα πολύ καθαρή. Επίσης ισχύει το ίδιο για τη συνεργασία μου και τη σχέση μου με τους ανθρώπους του καναλιού. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».

«Αν συναντήσω έξω τον Λάμπρο, θα τον χαιρετήσω, εννοείται. Είμαι ευγενικός άνθρωπος», ξεκαθάρισε ακόμα η Μαριάντα Πιερίδη.