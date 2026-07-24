Lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος: Η τρυφερή φωτογραφία με τις κόρες του – «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να σε φωνάζουν “μπαμπά”»

Ο γνωστός μουσικός μοιράστηκε μια οικογενειακή στιγμή γεμάτη αγάπη μέσα από το Instagram
Ο Άρης Μουγκοπέτρος και οι κόρες του
Photo / Instagram / aris_mougopetros
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Άρης Μουγκοπέτρος χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, δημοσιεύοντας μια νέα φωτογραφία με τις κόρες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος ποζάρει αγκαλιά με τις κόρες του, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές και δείχνοντας τη μεγάλη αδυναμία που τους έχει.

Ο γνωστός μουσικός επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με λίγα αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια, τα οποία συγκίνησαν τους ακολούθους του.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να σε φωνάζουν “μπαμπά”. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς λεπτομέρειες…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

 

Η δημοσίευση απέσπασε πολλά θετικά σχόλια και ευχές από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη τους για τη ζεστή οικογενειακή στιγμή που μοιράστηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
256
118
106
104
98
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo