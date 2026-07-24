Άρης Μουγκοπέτρος: Η τρυφερή φωτογραφία με τις κόρες του – «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να σε φωνάζουν “μπαμπά”»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος χάρισε στους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή, δημοσιεύοντας μια νέα φωτογραφία με τις κόρες του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος ποζάρει αγκαλιά με τις κόρες του, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές και δείχνοντας τη μεγάλη αδυναμία που τους έχει.

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Ο γνωστός μουσικός επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή του με λίγα αλλά γεμάτα συναίσθημα λόγια, τα οποία συγκίνησαν τους ακολούθους του.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από το να σε φωνάζουν “μπαμπά”. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς λεπτομέρειες…» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Η δημοσίευση απέσπασε πολλά θετικά σχόλια και ευχές από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν την αγάπη τους για τη ζεστή οικογενειακή στιγμή που μοιράστηκε.