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Μιχάλης Κακογιάννης: 15 χρόνια χωρίς τον δημιουργό που σύστησε την Ελλάδα στον κόσμο

Στις 25 Ιουλίου 2011, ο Μιχάλης Κακογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών
Mιχάλης Κακογιάννης
O Mιχάλης Κακογιάννης / NDP PHOTO
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Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Μιχάλη Κακογιάννη, του κορυφαίου Ελληνοκύπριου σκηνοθέτη που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο και έκανε τον ελληνικό πολιτισμό γνωστό σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Σαν σήμερα, Σάββατο (25.07.2026) «έφυγε» από τη ζωή ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο σπουδαίος Ελληνοκύπριος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός που κατάφερε να μεταφέρει τον ελληνικό κινηματογράφο και την αρχαία ελληνική τραγωδία στη διεθνή σκηνή, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά.

Στις 25 Ιουλίου 2011, ο Μιχάλης Κακογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, έχοντας ήδη κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Με τη μοναδική κινηματογραφική του ματιά ανέδειξε τον ελληνικό πολιτισμό σε εκατομμύρια θεατές και απέδειξε ότι οι ελληνικές ιστορίες μπορούσαν να ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κορυφαία στιγμή της πορείας του ήταν αναμφίβολα ο «Αλέξης Ζορμπάς» το 1964. Η ταινία απέσπασε τρία βραβεία Όσκαρ, ενώ ο ίδιος προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου. Παράλληλα, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και το εμβληματικό συρτάκι έγιναν διαχρονικά σύμβολα της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο σπουδαίο έργο του ξεχωρίζουν ακόμη η «Στέλλα» (1955), που ανέδειξε διεθνώς τη Μελίνα Μερκούρη, το «Κορίτσι με τα Μαύρα» (1956), η «Ηλέκτρα» (1962), που τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών και προτάθηκε για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, καθώς και οι «Τρωάδες» (1971) και η «Ιφιγένεια» (1977), ολοκληρώνοντας μια μοναδική κινηματογραφική τριλογία πάνω στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες.

Ο Μιχάλης Κακογιάννης έφυγε από τη ζωή έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρά αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα. Δεκαπέντε χρόνια μετά, το έργο του εξακολουθεί να διδάσκεται, να προβάλλεται και να εμπνέει νέους δημιουργούς, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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