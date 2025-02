BAFTA 2025: Οι καλύτερες και οι πιο περίεργες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Βραβεία, εκπλήξεις, εμφανίσεις λαμπερές – μπορεί και όχι- στο κόκκινο χαλί και συγκινητικές ομιλίες. Όλα αυτά περιγράφουν το Λονδίνο, το βράδυ της Κυριακής (16.02.2025) όπου έγιναν με επιτυχία τα βρετανικά βραβεία BAFTA.

Μεγάλος νικητής των BAFTA το Conclave το οποίο κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Ποιοι όμως διάσημοι αστέρες πήραν ή δεν πήραν «βραβείο» για την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

AJ Odudu, Gwendoline Christie και Isabella Rossellini δυστυχώς ψηφίστηκαν από την Daily Mail ως οι πιο κακοντυμένες αστέρες καθώς επέλεξαν κάποιες «άβολες» εμφανίσεις που μάλλον δεν ενθουσίασαν το κοινό.

Η AJ Odudu, η 37χρονη τηλεπερσόνα φαίνεται πως υποδύθηκε την Kylie Minogue, στο βίντεο κλιπ της για το τραγούδι «Can’t Get You Out Of My Head», το 2001.

Φορώντας ένα ολόλευκο στενό φόρεμα με στενό σκίσιμο στο αριστερό πόδι, τράβηξε τα βλέμματα, όχι για καλό λόγο, λόγω της χαρακτηριστικής κουκούλας του, αναφέρει η Daily Mail.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η AJ Odudu – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Υπενθυμίζεται πως και η Kylie Minogue είχε εμφανιστεί στο συγκεκριμένο βίντεο με ένα παρόμοιο ρούχο και από τότε αυτό έχει γίνει βασικό κοστούμι του Halloween.

Aν δεν θυμάστε το «Can’t Get You Out Of My Head», ρίξ’τε μια ματιά εδώ:

Η Gwendoline Christie, η 46χρονη ηθοποιός που πήρε την δεύτερη θέση στις χειρότερες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, φόρεσε ένα μαύρο γοτθικό φόρεμα, που σύμφωνα με το ίδιο μέσο, παρέπεμψε επίσης σε κοστούμι – Halloween.

Η εμφάνιση της περιλάμβανε μεγάλα επιθέματα ώμου με μακριές λωρίδες σατέν και ολοκλήρωσε το σύνολο με πολλά ξανθά εξτένσιον.

Η Gwendoline Christie – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Η Isabella Rossellini, η 72χρονη ηθοποιός που ήταν και υποψήφια στα BAFTA, «μπέρδεψε» πολύ με την εμφάνισή της.

Για αυτήν την λαμπερή βραδιά επέλεξε ένα floral, μακρύ φόρεμα το οποίο είχε λεοπάρ διακοσμητική φόδρα στα μανίκια.

Η Isabella Rossellini – Φωτογραφία Reuters – Isabel Infantes

Την ίδια στιγμή, το 42χρονο μοντέλο Tatiana Korsakova φόρεσε ένα περίεργο ημιδιάφανο μαύρο φόρεμα που στο τελείωμά του είχε μία τεράστια μπλε φούστα δεμένη σε φιόγκο.

Η Tatiana Korsakova – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Την τέταρτη θέση των πιο κακοντυμένων εμφανίσεων, πήρε η Σουηδή make-up artist Eva von Bahr η οποία εμφανίστηκε με ένα φόρεμα που ήταν γεμάτο με τρομακτικά ρομπότ.

Η Eva von Bahr – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Το φόρεμα της Eva von Bahr – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Όσον αφορά τις καλύτερες εμφανίσεις, ανάμεσα στα κυρίαρχα ονόματα είναι Selena Gomez, Demi Moore, Pamela Anderson, Saoirse Ronan και ο Timothée Chalamet.

Η Selena Gomez επέλεξε για αυτό το βράδυ ένα custom Schiaparelli Haute Couture φόρεμα που το συνδύασε με κοσμήματα Tiffany & Co.

Η Selena Gomez – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Η Demi Moore για ακόμα μία φορά ήταν η επιτομή της λάμψης, καθώς επέλεξε μία τουαλέτα Alexander McQueen gown με εντυπωσιακές γραμμές και λαμπερές λεπτομέρειες.

Η Demi Moore – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Η Pamela Anderson επέλεξε ένα ολόλευκο μίνιμαλ φόρεμα, Jacquemus και για ακόμα μία φορά δεν βάφτηκε καθόλου.

Η Pamela Anderson – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Η Saoirse Ronan επέλεξε μία εντυπωσιακή τουαλέτα που «έπαιζε» με τις υφές αλλά και τα σχήματα.

Η Saoirse Ronan – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Όσον αφορά τον μοναδικό άνδρα που βρέθηκε στην λίστα των πιο καλοντυμένων, ο Timothee Chalamet απέδειξε για ακόμα μία φορά για ποιο λόγο θεωρείται style icon.

Ο Timothee Chalamet – Φωτογραφία Reuters – Toby Melville

Mε ένα total black σύνολο Bottega Veneta, ο νεαρός ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα βάζοντας την δική του υπογραφή στο κόκκινο χαλί των BAFTA.